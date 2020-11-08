اتصالات وتكنولوجيا

فودافون تستثمر 5 مليارات جنيه في تطوير الشبكة خلال العام الحالي

65 مليار جنيه إجمالي استثمارات الشركة منذ بداية عملها
محمود جمال 8:25 م, الأحد, 8 نوفمبر 20 8:25 م, الأحد, 8 نوفمبر 20

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كشف محمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر عن استثمار الشركة 5 مليارات جنيه في تطوير الشبكة خلال العام الحالي .

وقال عبد الله إن إجمالي حجم استثمارات فودافون مصر منذ بداية عملها في عام 1998 وصل الي 65 مليار جنيه منها 13 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعد حصولها علي ترخيص تشغيل تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G.

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واكد أن الشركة تولي أهمية خاصة بالسياسات الفنية الصادرة عن جهاز تنظيم الاتصالات بشأن مستوي جودة الخدمة وتقوم أيضا بإعداد تقارير شهرية .

لفت إلي أن جائحة كورونا اثبت أهمية التحول الرقمي ، منوها أن 80% من موظفي خدمة العملاء في فودافون أصبحوا يقدمون الخدمة من المنزل .

علي صعيد آخر ، أكد أن فودافون تستحوذ علي 62% من إجمالي عدد مشتركي المحافظ المالية الإلكترونية والبالغ عددهم بحسب تقديرات جهاز تنظيم الاتصالات حوالي 13.5 ملايين عميل بواقع 8 ملايين لفودافون ، كما أن 86% من المعاملات المالية تتم عبر منصة فودافون كاش

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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