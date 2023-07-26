«فودافون» تزود محطات شبكاتها بالمولدات لمواجهة تخفيف أحمال الكهرباء

كشف أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بشركة فودافون مصر، أنها قامت بتزويد جميع محطات شبكاتها بالمولدات الكهربائية ودعم نظيراتها الموجودة فوق أسطح المباني ببطاريات إضافية لمواجهة الآثار الناتجة عن تخفيف الأحمال.

وقال «عصام» فى تصريحات لـ«المال» إن «فودافون مصر» وفرت كميات احتياطية من السولار لتشغيل الأبراج حال انقطاع الكهرباء، للعمل على تقديم الخدمة بأعلى كفاءة ممكنة فى الوقت الرهن، لافتًا إلى أن شركته تمتلك العديد من أبراج التقوية التى تعتمد على الطاقة الشمسية المتجددة، ما يضمن استمرار الخدمة.

وأشار إلى أن «فودافون» تحملت أعباء تكلفة زيادة المولدات الكهربائية والبطاريات الإضافية، وتوفير أطقم التشغيل والصيانة فى محطات المحمول للتغلب على الأزمة.

في سياق متصل، أكد أن أزمة انقطاع التيار خلال الأيام الماضية فى مختلف المحافظات كان لها تأثير سلبي على كفاءة عمل الشبكات، خاصة حال امتداد الأمر لساعات طويلة.

وتابع قائلًا: تعمل الشركة على تطبيق أفضل الأنظمة فى مجال إدارة وترشيد الطاقة في كل مبانيها الإدارية وأبراج الشبكات ومراكز البيانات، تماشيًا مع توجهات الدولة لتطبيق معايير الاستدامة البيئية، ضمن رؤية مصر 2030 بجانب الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

ومن المعروف أن عدد أبراج المحمول المملوكة لشركات الاتصالات الأربع العاملة بالسوق المحلية (المصرية للاتصالات we، وفودافون، وأورنج واتصالات) يتراوح من 25 إلى 30 ألفا، يعمل أكثر من %70 منها بالطاقة الكهربائية. بينما يعتمد %25 على مولدات الديزل والسولار، وحوالي %5 على ألواح الطاقة الشمسية التى تنتشر بشكل كبير فى الطرق الصحراوية، مثل سيوة ومرسى ومطروح وجنوب سين.