كشف أيمن عصام ، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والقانونية في شركة فودافون مصر ، أن فودافون اتفقت مع شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية علي تقسيم صفقة الاستحواذ على 20 % من أسهم شركتي بي ومصاري لحلول المدفوعات الإلكترونية إلي شقين الأول يتمثل في اكتتاب فودافون بنسبة 9.99% في رأسمال الشركتين كمرحلة أولي دون أن يخل ذلك بالقواعد القانونية المنظمة للصفقة .

وتأتى صفقة الاستحواذ فى إطار مذكرة التفاهم التى وقعتها شركة فودافون مصر فى 23 فبراير 2021 مع شركة ابتكار القابضة تمهيدًا لمشاركتها فى اكتتاب زيادة رأسمال كلٍّ من شركتي بي ومصاري بحصة تبلغ 20% في كلتا الشركتين.

وأكد عصام فى تصريحات لـ ” المال” أن الشركة تخطط لاستكمال شراء 10.1% في كل من الشركتان بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي بتنفيذ الصفقة ، لافتا إلي فودافون كانت خلال العام الماضي قد وقعت اتفاق مبدئي للاستحواذ علي 20% من أسهم الشركتين دفعه واحده ولكن أطراف الصفقة اتفقوا علي تعديل المسار حتي الحصول علي الموافقات اللازمة.

يشار إلى أن شركتى Bee ومصارى تابعتين لشركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 90.01% فى الأولى و63.64% فى الثانية .

ويتوزع هيكل ملكية ابتكار القابضة بين شركتى، إم إم جروب التى تستحوذ على 40.5% من أسهمها، بى إنفستمنتس القابضة التى تستحوذ على 16.5% إضافة إلى حصص مملوكة لآخرين