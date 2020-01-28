«فودافون» تخطر الحكومة رسميًّا بالاتجاه لبيع 55% من وحدتها في مصر لـ«STC»

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اليوم، نيكولاس ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية؛ وخلاله قال ريد إنه حضر خصوصًا للقاء رئيس الوزراء لإخطار الحكومة المصرية رسميًّا بأن شركة فودافون العالمية سوف توقِّع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر.

رئيس فودافون العالمية: خروجنا من مصر يرتبط بالأساس باستراتيجية الشركة لتركيز استثماراتها

وأوضح نيكولاس ريد أن قرار فودافون العالمية يرتبط بالأساس باستراتيجية الشركة لتركيز استثماراتها، وهو ما يفسر خروج الشركة مؤخرًا من العديد من الأسواق الرئيسية.

حضر اللقاء الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخلال اللقاء أشاد نيكولاس ريد بعلاقات التعاون المتميزة بين مصر وشركة فودافون العالمية منذ ما يقرب من 22 عامًا.

وأشاد نيكولاس بما تلقّته الشركة على مدار تلك الفترة من مساندة من جانب الحكومة المصرية، وأن ذلك كان له أكبر الأثر فى جعل مصر واحدة من أهم مناطق استثمارات الشركة حول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية إن مساندة الحكومة المصرية أسهمت أيضًا فى دخول فودافون العالمية مجالات ومشروعات استثمارية أخرى، منها مراكز البيانات ومشروع خدمات التأمين الصحي؛ فضلًا عن إقامة مراكز تميز إقليمية في مصر تصدر الخدمات الرقمية المتخصصة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية إن مصر كانت وستظل من أفضل الأسواق التى عملت بها الشركة، بدليل أن فودافون ستستمر فى تقديم الخدمات الأخرى بمصر، وفى مقدمتها مراكز البيانات ومراكز التميز التى تعتزم الشركة زيادة الاستثمارات والعمالة بها فى الفترة المقبلة، فضلًا عن استمرار تعاقدات فودافون العالمية فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن السوق المصرية سوق واعدة، وأن قطاع الاتصالات المصري جاذب للاستثمارات، وهو ما يفسر إقدام وقبول شركة بحجم stc للاستثمار فيه، مشيرًا إلى تأكيد مسئولى فودافون العالمية أن مستوى الخدمات التى تقدم لعملاء الشركة فى مصر لن يتأثر مطلقًا نتيجة عملية البيع المحتملة.

وأكد أنه في حال إتمام البيع ستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتأكد من استمرارية الحفاظ على جودة تقديم الخدمات وحقوق المشتركين، انطلاقًا من حرص الدولة على ضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف تستمر فى التعاون مع فودافون العالمية فى باقى المشروعات المنفذة في الوقت الراهن، والتي تشمل المراكز الإقليمية المتخصصة في تصدير الخدمات التكنولوجية والتي سيتم من خلالها توفير ألف فرصة عمل جديدة؛ بالإضافة إلى تعاقدات منظومة التأمين الصحي الشامل.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر لعلاقات التعاون مع مجموعة فودافون العالمية، وتلقى الدكتور مصطفى مدبولى تأكيد الرئيس التنفيذي لفودافون العالمية استمرار باقى استثمارات شركة فودافون فى مصر، وأن قرار الشركة يرتبط باستراتيجيتها على المستوى العالمي، وتمنى الدكتور مصطفى مدبولي للشركة التوفيق فى الفترة المقبلة.