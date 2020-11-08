اتصالات وتكنولوجيا

فودافون تحصل على 40 ميجاهرتز ترددات في الحيز 2600 بقيمة 540 مليون دولار

الشركة تستهدف شراء معدات فنية جديدة للتشغيل
محمود جمال 8:19 م, الأحد, 8 نوفمبر 20 8:19 م, الأحد, 8 نوفمبر 20

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أكد محمد عبد الله ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر ، حصول الشركة على 40 ميجاهرتز ترددات في الحيز الترددي 2600 من جهاز تنظيم الاتصالات بقيمة 540 مليون دولار تمول ذاتيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الأحد.

وقال عبد الله إن تلك الخطوة ستساعد الشركة في تحسين جودة خدمات نقل البيانات والمكالمات الصوتية، موضحا أن الخطة الاستثمارية للشركة تتضمن أيضا شراء معدات وأجهزة فنية تتواكب مع الترددات الجديدة من أجل تغطية أفضل علي مستوى الجمهورية.

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ولفت إلى أن قرار الحصول على ترددات جديدة يعد صائبا، منوها أن الشركة في مرحلة استلام الترددات بناء على خطة زمنية بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات.

وذكر أنه سيتم سداد قيمة الترددات على 3 دفعات بواقع 50% كدفعة مقدمة بالدولار الأمريكي، و25% بعد أول عام من الدولار الأمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري وقت الدفع ومثلها خلال العام الذي يليه بالدولار الأمريكي أو ما يعادلها بالجميع المصري.

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وتابع أن فودافون مصر لديها حاليا 42.5 ميجاهرتز ترددات، معتبرا أن أزمة كورونا ساهمت في زيادة الطلب المتنامي علي خدمات الاتصالات.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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