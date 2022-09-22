فودافون تحصد جائزة عن مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية

فازت شركة ڤودافون مصر بجائزة “امتياز” الجائزة العربية للتكنولوجيا وخدمة المجتمع والتي يمنحها المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، في إطار فعاليات النسخة الثانية لملتقى «مجتمعي تك» الملتقي الأكبر في المنطقة العربية تحت عنوان (التكنولوجيا لخدمة المجتمع – الطريق للمرونة والتحول الأخضر) .

يستهدف المتلقى تسليط الضوء على أهمية توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع وفتح مجالات للابتكار التكنولوجي تحقيقاً لأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ برعاية وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والشباب والرياضة والمالية والصناعة والتجارة والبيئة وبالشراكة الاستراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والبريد المصري ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين (الأونروا) ومؤسسة محمد بن راشد للمعرفة وهيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل وبلان إنترناشونال والسفارة السويدية بالقاهرة واتحاد الجامعات العربية والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والملتقي الدولي لرياضة المرأة العربية.

تولت شركة ڤودافون مصر بالشراكة مع المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية وشركة دلتا للأنظمة الإلكترونية مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية (المرحلة الأولي) والتي يصل عددها إلى 79 مستشفى والذي يشمل رقمنة عملية الرعاية الصحية وخلق ملف طبي مُتكامل لكل مواطن.

ويتمثل دور شركة ڤودافون في توفير أحدث التطبيقات التكنولوجيا لتحقيق مستوي أفضل للخدمات بالمستشفيات إلى جانب تقديم خدمات توريد وتجهيز ودعم البرامج والتطبيقات الخاصة بإدارة المستشفيات بمركز البيانات المعد لهذا الغرض بالإضافة إلى نظام إدارة المخازن والحسابات وإدارة الأصول، علاوة على تدريب العاملين بالمستشفيات على العمل بهذه النظم، وتوفير خدمات الصيانة والدعم الفني. ‎

ويأتي فوز ڤودافون بالجائزة تعزيزا لدورها البارز في مساندة جهود الدولة نحو التحول الرقمي إيماناً منها بأهميته في تيسير حياة المواطنين حيث يعد التحول الرقمي المحور الدائم لاستراتيجية ڤودافون للعمل فى السوق المصرى من أجل مستقبل رقمي مستدام مع ضخ استثمارات هائلة في تطبيقه وذالك من خلال تقديم تطبيقات وحلول تكنولوجية متنوعة ومتعددة لدعم المشاريع القومية الكبرى لتقديم مستقبل أفضل للمجتمع المصرى ولتحسين جودة حياة المواطن فى قطاعات هامة مثل التعليم و الصحة والبيئة والشمول المالي.