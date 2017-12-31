فودافون تحصد جائزة أفضل بيئة عمل في قطاع الاتصالات‎

المال - خاصحصدت شركة فودافون مصر جائزة معهد "Top Employer" العالمي، لتتوج الشركة المصرية بلقب "أفضل صاحب عمل وجهة توظيفية" في مصر لعام 2017، ضمن الفعالية التي أُقيمت في جنوب أفريقيا بحضور رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة. صرحت نجلاء قناوي، رئيس قطاع الموارد البشرية: "لدى فودافون مصر قوى عا

المال – خاص

حصدت شركة فودافون مصر جائزة معهد “Top Employer” العالمي، لتتوج الشركة المصرية بلقب “أفضل صاحب عمل وجهة توظيفية” في مصر لعام 2017، ضمن الفعالية التي أُقيمت في جنوب أفريقيا بحضور رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة.

صرحت نجلاء قناوي، رئيس قطاع الموارد البشرية: “لدى فودافون مصر قوى عاملة تقدر بأكثر من 10 آلاف موظف يعملون في مراكز ومكاتب الشركة على مستوى الجمهورية، ويتمتعون بكفاءات وخبرات هائلة تسهم في تقديم خدمات داخل وخارج مصر، حيث يُعد الاستثمار في تنمية الموارد البشرية إحدى أولويات الشركة، كما نسعى لضم المزيد من الكوادر الشابة وعناصر الخبرة، ونؤيد باستمرار مساعي موظفينا في تحقيق طموحاتهم المهنية.

تأتي هذه الجائزة تتويجًا لمساعي فودافون المؤسسية والإستراتيجية لتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية في بيئة العمل داخل الشركة والتي تعكس مدى نجاح رؤية الإدارة التي تتولى شئون تنمية الموارد البشرية وإدارة المواهب وتطوير القدرات الإدارية لرؤساء الأقسام ومديري فرق العمل والتدريب.

جدير بالذكر أن معهد Top Employer هي جهة مانحة للشهادات العالمية المعتمدة والجوائز لأصحاب العمل من المؤسسات الكبرى التي تثبت تقديم أداءًا متميزًا وفقًا لعدد من المعايير الهامة والأساسية منها معايير ثقافة وبيئة العمل، استراتيجية إدارة المواهب والكفاءات البشرية، إدارة الأداء، تنمية المهارات القيادية، التعويضات والمزايا المقدمة للموظفين، التعلم والتطور الشخصي للموظفين سواء الجدد أو القدامى وغيرها.