فودافون : تحديث أنظمة تشغيل مراكز العملاء أمر طبيعي

المال– خاص:قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الحكومية والقانونية بفودافون مصر، إن تباطؤ أنظمة تشغيل الشركة اليوم فى عدد من مراكز خدمة عملائها يرجع إلى إجراءات تحديثات دورية باستمرار عليها وليس كإجراء احترازى تخوفا من هجوم فيروس الفدية الإلكترونى "WANNA CRY".وأوضح عصام لـ"المال" أن الخدمة س

المال– خاص:

قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الحكومية والقانونية بفودافون مصر، إن تباطؤ أنظمة تشغيل الشركة اليوم فى عدد من مراكز خدمة عملائها يرجع إلى إجراءات تحديثات دورية باستمرار عليها وليس كإجراء احترازى تخوفا من هجوم فيروس الفدية الإلكترونى “WANNA CRY”.

وأوضح عصام لـ”المال” أن الخدمة ستعود إلى طبيعتها مرة أخرى خلال الساعات القليلة المقبلة.

وينتشر فيروس الفدية الإلكتروني الذى ضرب نحو 100 دولة حتى الآن من خلال رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى المستخدمين مع مرفق ضار يحتوى على هذا الفيروس، وبعد إصابة جهاز المستخدم فإنه يستغل الثغرة المعروفة باسم “MS17-010” لتصيب أجهزة أخرى على نفس الشبكة من أجل تحقيق انتشار سريع، ويمكن لهذا الفيروس أن يصيب الأجهزة الإلكترونية التى تعمل بنظام تشغيل ويندوز من XP الى R2008، وفى حالة إصابة جهاز المستخدم بهذا الهجوم الإلكتروني فإنه يتم تشفير جميع الملفات الموجودة على جهاز الحاسب ويطلب من المستخدم دفع فدية كشريطة استرداد الملفات الخاصة به.