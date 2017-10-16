فودافون تتوقع جني عوائد الجيل الرابع خلال 3 سنوات‎

محمود جمالتوقع ستيفانو جاستاوت الرئيس التنفيذي لشركه فودافون مصر، جني عوائد الاستثمار في خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات بالسوق المصرية خلال فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة.جاء ذلك على هامش الملتقى السنوي الذي تعقده الشركة حاليا بمدينة ميلان الإيطالية.وقال جاستاوت إن السوق المصرية

محمود جمال

توقع ستيفانو جاستاوت الرئيس التنفيذي لشركه فودافون مصر، جني عوائد الاستثمار في خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات بالسوق المصرية خلال فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة.

جاء ذلك على هامش الملتقى السنوي الذي تعقده الشركة حاليا بمدينة ميلان الإيطالية.

وقال جاستاوت إن السوق المصرية يحتمل دخول مشغل رابع جديد لخدمات المحمول مستشهدا بالنموذج الأيرلندي.

وأضاف أن مصر من أكثر الأسواق التي يوجد بها فرص كبيرة للنمو بفضل التركيبة السكانية، وارتفاع نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن ٣٠ عاما.

وتابع: “أن قرار دخول مشغل رابع طبيعي بالنسبة لما نراه فى السوق، ولكن من المهم أن تكون هناك فرص متساوية للمنافسة بالسوق وشفافية وهو أمر ينظمه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بأن لا يكون هناك أفضلية لشركة عن الأخرى خاصة إذا كان هذا المشغل لديه ميزة فى الثابت”.

وقال بشأن رخص الهاتف الثابت، إنه لا يوجد تأخير على الإطلاق، حيث كان هناك أولوية للجيل الرابع الذي كان يحتاج إلى استعدادات كبيرة للشركة وبعدها يأتى الثابت.

وفيما يتعلق بعرض المصرية للاتصالات، لا أتحدث على واقعة محددة أو أى عروض ولكن أتحدث استراتيجيا لو فيه منافسة وميزة فى الثابت ولكن أتكلم بشكل عام أن يكون هناك شفافية ومساواة فى السوق ولم نعترض على عرض 12 قرشا فهو عرض تسويقى.