فودافون تتفاوض على مد شبكة كابلات الألياف الضوئية

محمود جمالكشف الكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، عن إجراء مفاوضات مع المصرية للاتصالات، تحت إشراف جهاز تنظيم الاتصالات على مد كابلات الألياف الضوئية للاتصالات. وأكد فرومان، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تدعم فرص التحول الرقمي لمواكبة المتغيرات العالمية، لاسيما وأنها تعتبر سوق

محمود جمال

كشف الكسندر فرومان، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، عن إجراء مفاوضات مع المصرية للاتصالات، تحت إشراف جهاز تنظيم الاتصالات على مد كابلات الألياف الضوئية للاتصالات.

وأكد فرومان، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تدعم فرص التحول الرقمي لمواكبة المتغيرات العالمية، لاسيما وأنها تعتبر سوق رئيسي على خريطة استثمارات المجموعة الأم.

وأضاف أن الشركة استثمرت 10 مليارات جنيه خلال العاميين الماضيين، في تطوير شبكاتها ودعم خدمات الجيل الرابع للاتصالات، لافتًا إلى أن فودافون مصر يعمل لديها 14 ألف موظف.

وأشار إلى أن دور الشركة في دعم التحول الرقمي يتمثل في إتاحة خدمات الجيل الرابع للجميع على مستوى الجمهورية، إضافة إلى رفع كفاءة خدمات الإنترنت المقدمة للعملاء الأفراد والشركات، وتعزيز خدمات تحويل الأموال عبر المحمول ضمن خطة الدولة لدعم الشمول المالي، ودعم تقنيات إنترنت الأشياء، لاسيما وأن فودافون لديها 60 مليون شريحة عالميًا متصلة بتلك التكنولوجيا عالميًا.