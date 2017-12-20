فودافون تتعاقد مع صلاح كوجه إعلاني في 2018

المال خاصأعلنت فودافون عن توقيعها مع "صانع البسمة" اللاعب الافضل في أفريقيا لعام2017 ونجم الدوري الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح ليصبح بطلا لحملات فودافون الإعلانية وسفيرًا لعلامتها التجارية في مصر لعام 2018وأوضحت أن تلك الخطوة في إطار استراتيجية فودافون الجديدة ورؤيتها التي تدعو للتفا

المال خاص

أعلنت فودافون عن توقيعها مع “صانع البسمة” اللاعب الافضل في أفريقيا لعام2017 ونجم الدوري الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح ليصبح بطلا لحملات فودافون الإعلانية وسفيرًا لعلامتها التجارية في مصر لعام 2018

وأوضحت أن تلك الخطوة في إطار استراتيجية فودافون الجديدة ورؤيتها التي تدعو للتفاؤل والثقة وبث الأمل وتمكين الشباب عن طريق إتاحة الحلول والمنتجات التي تسهل لهم حياتهم اليومية وتساعدهم في تحقيق طموحاتهم وأحلامهم بمستقبل أفضل

وأشارت إلى أن ذلك أيضا تماشيًا مع كون محمد صلاح أيقونة الشباب في مصر والعالم ومثال يُحتذى به في تحقيق الطموحات والأحلام ورمزا للسعى إلى مستقبل أقوى وأفضل.



وأعربت نهال زكى، رئيس قطاع التسويق والمبيعات في فودافون مصر، عن سعادتها بهذه الشراكة مؤكدة تقديم مفاجآت لعملاء فودافون ولعشاق محمد صلاح تحت شعار “اللي جاي اقوى… جاهز ” وعند سؤالها عن تفاصيل الصفقة والشراكة لم تفصح نهال زكى عن التفاصيل وأكتفت بقولها “جاهزين؟ “



وقاد صلاح منتخب مصر للوصول إلى كأس العالم بتسجيله 5 أهداف في مشوار تصفيات البطولة التي تقام في صيف 2018، بينهما هدفين في المباراة الحاسمة ضد الكونغو في أكتوبر الماضي.

