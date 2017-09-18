فودافون تبحث عن حلول عاجلة لامتصاص زيادات تكاليف التشغيل

❐ ستيفانو جاستاوت: تأثرنا سلباً بتعويم الجنيهمحمود جمالتبحث شركة "فودافون مصر" عن حلول عاجلة لامتصاص الارتفاعات الكبيرة فى تكاليف التشغيل، بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار المشتقات البترولية، ورفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء، بالتزامن مع تداعيات قرار الحكومة تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى، وذلك بهدف

❐ ستيفانو جاستاوت: تأثرنا سلباً بتعويم الجنيه

محمود جمال

تبحث شركة “فودافون مصر” عن حلول عاجلة لامتصاص الارتفاعات الكبيرة فى تكاليف التشغيل، بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار المشتقات البترولية، ورفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء، بالتزامن مع تداعيات قرار الحكومة تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى، وذلك بهدف الاستمرار فى تقديم الخدمة بمستوى جيد للعملاء.

وقال ستيفانو جاستاوت، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب للشركة، إن تحرير سعر صرف الجنيه ألقى بظلاله على مختلف قطاعات الدولة، ومنها الاتصالات، إلا أن «فودافون مصر» تتفهم أسباب صدورهذا القرار، وضرورة المضى قدما فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تتبناها الحكومة وثماره المرجوة.

وكشف لـ«المال» عن تأثر الشركة بالسلب بقرار تحرير سعر الصرف، نظرا لأن معظم تكاليف التشغيل، مثل أعمال صيانة وتطوير الشبكات يتم احتسابها بالعملة الصعبة، فى حين يتم تحصيل إيرادات الشركة بالجنيه، بجانب الزيادات الأخيرة فى أسعار الطاقة والتى حملتها أعباء إضافية أخرى.

وكان أيمن عصام، مدير قطاع الشئون الخارجية والقانونية، بـ ” فودافون مصر ” كشف – فى تصريحات سابقة لـ ” المال ” – عن ارتفاع تكاليف تشغيل الشبكة بنحو 200 مليون جنيه، بعد قرار الحكومة تحريك أسعار المواد البترولية والكهرباء، مقسمة بواقع 150 مليونا فى فاتورة استهلاك الكهرباء، و50 مليونًا فى تكلفة السولار المستخدم فى تشغيل مولدات محطات المحمول، معلنا أن الشركة تنفق من 2.5 – 3 مليارات سنويًا، على أعمال تطوير الشبكة، وبالتالى فإن رفع الدعم تدريجيًا عن أسعار المحروقات والكهرباء، يصعب تقديم خدمة جيدة للعميل، لا سيما أن الإيرادات قد تراجعت لأكثر من النصف منذ تحرير سعر الصرف، وارتفاع معدلات التضخم إلى %33.

على صعيد آخر، أضاف أن الشركة استثمرت خلال العامين الماضيين أكثر من 9 مليارات جنيه، لتطوير شبكتها والاستعداد لتقديم خدمات الجيل الرابع للاتصالات «4G» بكفاءة فى السوق المحلية.

وأكد جاهزية الشركة فنيا لإطلاق خدمات «4G» وتقديم خدمة متميزة لعملائها بعد انتهائها من إجراء التجارب الفنية اللازمة لتشغيلها تجاريا بالأسواق.

يذكر أن “فودافون مصر” وقعت تراخيص الجيل الرابع للاتصالات فى أكتوبر الماضى، بقيمة 335 مليون دولار وحصلت على 5 ميجاهرتز ترددات من أصل 40 ميجا كانت مخصصة لشركات المحمول الثلاث بجانب المصرية للاتصالات، كما حصلت على تراخيص تقديم خدمات الهاتف الأرضى افتراضيا عبر بنية “المصرية” بقيمة 11.262 مليون دولار.

وأضاف أن خدمات الجيل الرابع، ستمثل علامة فارقة، على حد تعبيره، فى تطور تاريخ صناعة المحمول بمصر، وتساهم فى إتمام عملية التحول الرقمى للمجتمع المصرى، لذلك تسعى الشركة إلى تقديم خدمات متطورة للعملاء بمستوى لا يقل عن أى دولة أخرى، باستخدام أحدث الحلول والتقنيات التكنولوجية، إيمانا منها بأهمية السوق المصرية، وحق المواطن فى الحصول على خدمة جيدة

وتابع أن شركته ترحب دائما بالمنافسة، مع باقى المشغلين لما لها من أثر إيجابى على مصلحة المشتركين، وتقديم خيارات متعددة وفقا لاحتياجاتهم، مقدرا إجمالى عدد عملاء “فودافون مصر” بأكثر من 40 مليون عميل طبقا لمؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصادرة فى يونيو الماضى.

وبحسب “فودافون العالمية” تراجعت إيرادات وحدتها فى مصر خلال النصف الثانى من العام المالى (2017/2016) بنحو 2.6 مليار جنيه لتسجل 5.2 مليار جنيه، مقابل 7.8 مليار فى النصف الأول من العام نفسه، وأرجعت الشركة سبب التراجع إلى خسائر فروق العملة التى تحملتها بعد تعويم الجنيه.