فودافون تبحث زيادة أسعار الخدمة مع تنظيم الاتصالات

محمود جمال طالبت شركة فودافون مصر رسمياً بعقد اجتماع مع مسئولى جهاز تنظيم الاتصالات غدًا الأحد لمناقشة أثر الزيادة فى تكاليف التشغيل على سعر الخدمة المقدمة للعميل، وفق مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول. كانت «المال» قد انفردت يوم 12 يوليو الماضي بالكشف عن اعتزام شركات المحمول مخاطبة



محمود جمال

طالبت شركة فودافون مصر رسمياً بعقد اجتماع مع مسئولى جهاز تنظيم الاتصالات غدًا الأحد لمناقشة أثر الزيادة فى تكاليف التشغيل على سعر الخدمة المقدمة للعميل، وفق مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول.

كانت «المال» قد انفردت يوم 12 يوليو الماضي بالكشف عن اعتزام شركات المحمول مخاطبة مرفق تنظيم الاتصالات رسمياً للموافقة على زيادة أسعار خدماتها بنسبة 15%، مقابل تقديم دقائق مكالمات ووحدات بيانات مجانية للعملاء.

وقال المصدر لـ”المال ” إن اسعار شراء المعدات ارتفعت لأكثر من الضعف منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى، كما زادت تكلفة مدخلات الانتاج وما زالت اسعار خدمات المحمول كما هى دون زيادة.

ومن المرتقب أن تلحق شركتا أورنج واتصالات بفودافون للاجتماع مع الجهاز خلال الأسبوع الجاري.

يذكر أن الحكومة رفعت سعر بنزين 92 من 3.5 جنيه، إلى 5 جنيهات، وسعر بنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه، و95 من 6.25 إلى 6.60 جنيه، وسعر السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه.

كما رفعت أيضا أسعار الكهرباء لجميع الشرائح التجارية، لتكون محاسبة الشريحة الأولى (100كيلووات) بقيمة 45 قرشا للكيلووات، بدلًا من 35 قرشًا، و84 قرشًا للشريحة الثانية، حتى 250 كيلووات مقابل 69 قرشًا، أما الثالثة 600 كيلووات، تحاسب بسعر 96 قرشًا، بدلاً من 69 قرشًا، والرابعة حتى 1000 كيلووات، 135 قرشًا، بدلا من 96 قرشًا، والخامسة التى تستهلك أعلى من 1000 كيلووات، بسعر 140 قرشًا، بدلا من 96 قرشًا.

