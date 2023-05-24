فودافون بيزنس تجدد شراكتها مع القلعة للاستثمارات المالية لتزويدها بحلول رقمية فى إدارة الأعمال

أعلنت «فودافون بيزنس» أكبر مزود للحلول الرقمية في مصر– تجديد شراكتها مع شركة «القلعة للاستثمارات المالية»، لتزويدها بالحلول الرقمية المكتبية للاستفادة من إمكانيات وخبرات فودافون بيزنس للمساعدة في توفير حلول رقمية تساهم في تيسير أعمال كافة الشركات والمنظمات بمختلف القطاعات.

وقع اتفاقية الشراكة كل من محمود الخطيب، رئيس قطاع الأعمال بشركة فودافون مصر، وهشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة بحضور محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لفودافون مصر.

بموجب هذه الاتفاقية تصبح “فودافون بيزنس” – لحلول التحول الرقمي- هي المزود الرئيسي لتراخيص Office 365 في مؤسسة القلعة، مما يساهم في رفع كفاءة وتطوير مكان العمل وخدم جميع الأقسام الداخلية، عن طريق إتاحة الحلول التكنولوجية المتقدمة، بما يتوافق مع حرص فودافون بيزنس على مواكبة التطورات المتلاحقة للأنظمة الرقمية باستمرار وتوفير أحدث الأنظمة لعملائها.

وقال محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، إن تجديد الشراكة مع شركة القلعة يأتي تأكيدًا للدور الحيوي الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية في تسهيل الأعمال وزيادة الكفاءة والإنتاجية، لدى الشركات والهيئات بمختلف أنواعها وأنشطتها، لافتًا إلى أن خبرة “فودافون بيزنس” تساهم في تقديم الحلول الرقمية المبتكرة، وزيادة الاستفادة من هذه الخدمات لزيادة الكفاءة وتحسين الأداء وتسهيل العمليات الداخلية، بما يساهم في دعم التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المصري.

وأوضح هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة أن توقيع هذا العقد يأتي في سياق اتجاه القلعة المستمر للرقمنة ورفع كفاءة العمل من خلال استخدام أحدث الادوات والتكنولوجيا ومن أمثلة ذلك العمل الإلكتروني التشاركي وعمل الاجتماعات عن بعد واستخدام وسائل التواصل الرقمي والحفظ الالكتروني للبيانات الحساسة بشكل مؤسسي آمن.

و قال محمود الخطيب، رئيس قطاع الأعمال بشركة فودافون مصر، إن هذه الشراكة هي استمرار للتعاون مع مجموعة القلعة، وقامت من خلاله فودافون بتزويدها بأحدث الحلول الرقمية في مجال الأعمال، لافتاً إلى أن «فودافون بيزنس» استطاعت بما تملكه من خبرات وكوادر فنية على أعلى مستوى وحلول رقمية تناسب كافة المجالات، وتتناسب مع جميع القطاعات الاقتصادية، أن تكون شريك التحول الرقمي لأكبر الشركات في مصر، وذلك في ضوء استراتيجيتها لدعم خطة التحول الرقمي في مصر ورؤية مصر 2030.

وتقدم “فودافون بيزنس” مجموعة متطورة من الحلول الرقمية والأنظمة الإلكترونية اللازمة للشركات والأعمال، لمساعدتهم في التغلب على التحديات المختلفة في إدارة وتسهيل مهام العمل اليومية، ومن ضمنها حلول الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء.

كما توفر حلول تكنولوجية بالتعاون مع شركات عالمية كبرى و شركاء محليين لديهم خبرة باحتياجات السوق المصري والشركات العاملة به، بأعلى مستوى من تأمين وحماية المعلومات والبيانات، مما يجعلها الاختيار الأول لكبرى الشركات والمؤسسات المصرية الحكومية والخاصة في الحصول على الخدمات الرقمية اللازمة، لتنمية أعمالها وتحسين أدائها، وذلك لكافة القطاعات الاقتصادية، حيث توفر جميع احتياجات مجالات الأعمال المتنوعة، وذلك بفضل امتلاكها الخبرات العالمية والكوادر المدربة وأحدث التقنيات اللازمة في دعم ملف التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة، ووفقًا لرؤية مصر 2030.