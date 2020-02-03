«فودافون العالمية» تستعين بكوادر مصرية فى إدارة «شبكة عمان»

علمت «المال» من مصادر وثيقة الصلة بمجموعة «فودافون العالمية» أنها بصدد تعيين كوادر مصرية لإدارة وتشغيل شبكة المشغل الثالث للمحمول فى سلطنة عمان «فودافون عمان» .

وقالت المصادر إن فريقا من المهندسين والفنيين زار السلطنة قبيل إعلان تفاصيل «صفقة فودافون مصر – STC» لإعداد دراسة شاملة عن طبيعة سوق خدمات المحمول وشكل المنافسة بين اللاعبين وتراخيص خدمات القيمة المضافة ومنها التتبع الآلى للمركبات.

وأوضحت لـ «المال» أنه من المقرر إطلاق خدمات فودافون تجاريا فى عمان خلال النصف الثانى من العام الحالى.

ويعمل فى السلطنة شركتان للمحمول تقدمان خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة هما الشركة العمانية للاتصالات « عمانتل « والشركة العمانية القطرية «أوريدو».

ووقعت الشركة العمانية لاتصالات المستقبل فى سبتمبر الماضى اتفاق شراكة مع مجموعة فودافون لإطلاق شبكة المشغل الثالث لاتصالات المحمول بالسلطنة فى 2020 بعد منافسة قوية مع شركات الاتصالات السعودية «STC» و«زين» الكويتية و«سودانتل» السودانية و«اتصالات» الإماراتية و«أورنج» الفرنسية و«تليفونيكا» الإسبانية و«دويتشه تليكوم» الألمانية و«تلينور» النرويجية.

ويتضمن الاتفاق حق استخدام الشركة العمانية العلامة التجارية لفودافون وتقديم الدعم الفنى والتشغيلى خلال فترة التعاقد البالغة 15 عاما.

على صعيد آخر، علمت «المال» أن «فودافون العالمية» تعتزم التخارج من السوق الإسبانية بعد كل من نيوزيلندا ومالطا ومصر، والتوسع فى السوق الإثيوبية ضمن خطتها لإعادة هيكلة استثماراتها وخفض المديونيات المتراكمة عليها.

وكان إلكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر أكد – فى تصريحات سابقة – أنه لا توجد نية لدى الشركة لتغيير إدارتها التنفيذية بعد إتمام الصفقة مع «STC» السعودية.

وبحسب فودافون العالمية، فإن قيمة الصفقة المبدئية مع «STC» تصل إلى 2.3 مليار دولار ومن المقرر التنفيذ خلال يونيو المقبل .

محمود جمال وأحمد على