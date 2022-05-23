«فودافون العالمية» تخطط للقضاء على انبعاثات الكربون بحلول 2040

قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والقانونية فى شركة فودافون مصر، إن فودافون العالمية تخطط للقضاء تمامًا على أنشطتها المسببة لانبعاثات الكربون بحلول عام 2040، فى إطار ارتفاع أسعار مكونات الشبكة والوقود التى تعتمد عليها عمليات التشغيل بشكل كبير، موضحًا أن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا على غرار باقى القطاعات الاقتصادية يشهد تحديات جديدة نابعة من التغييرات الاقتصادية والبيئة التنافسية على الصعيد العالمى، والتى ينتج عنها تغير فى أنماط استهلاك العملاء.

وأكد عصام لـ”المال” أن فودافون مصر تؤمن بأن كل تحدٍ يمثل فرصة جديدة لتوسيع نطاق استثماراتها المتنوعة، وذلك فى ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمى، لافتًا إلى أن المجموعة العالمية تعمل على تقديم منتجات خضراء Green Products للعملاء، منها على سبيل المثال أول بطاقة مُصممة لمراعاة البيئة مصنوعة من مواد بلاستيكية مُعاد تدويرها، إضافة إلى دورها فى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

ونوه بأن الشركة الأم تعتزم أيضًا التحول للاعتماد الكامل على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة %100 بحلول عام 2025، كما تعمل أيضًا على تعزيز محفظتها الاستثمارية على المدى القصير، من خلال التوسع فى الخدمات المقدمة للعملاء، إلى جانب عقد شراكات متنوعة مع البنوك، والمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكترونى وإنشاء المحافظ الإلكترونية وغيرها من المجالات المتعلقة بالخدمات المالية الرقمية.

ورأى أن الطلب على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات -رغم التحديات- فى زيادة ملحوظة، وذلك لأن خدمات هذا القطاع أصبحت من الضروريات –على حد تعبيره، منوها بأن فودافون تؤمن بأهمية الاستمرار فى تطوير القطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، كون هذا القطاع يعتبر من أهم ركائز النمو الاقتصادى والاجتماعى، إضافة إلى دوره فى توفير أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل حياتهم.