«فودافون» : استحواذ «اتصالات» على حصة بالشركة العالمية لن يؤثر على عملياتنا في مصر

قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، تعقيبًا على استحواذ مجموعة اتصالات الإماراتية على 9.8% من فودافون العالمية، إن الشركة بمصر معنية بإدارة العمليات في البلاد وليست معنية بالقرارات الاستثمارية الخاصة بڤودافون العالمية.

وأكد عصام، فى تصريحات لـ”المال”، أن هذا الاستحواذ ليس له أي تأثير على العمليات في مصر.

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات، صباح اليوم السبت، استحواذها على ما يقارب 2.766مليون سهم في مجموعة فودافون ش.م.ع، والتي تمثل 9.8% من رأسمال الشركة، باستثناء أسهم الخزينة بتكلفة شراء تقارب 4.4 مليار دولار.

وأكد حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة “&e”- اتصالات الإمارات سابقًا- أن شركة فودافون تعد من الشركات الرائدة في صميم قطاع الاتصالات الرقمية في أوروبا وإفريقيا، وتتميز بنشاط تجاري جاذب يقدم خدمات اتصالات وخدمات رقمية مهمة.