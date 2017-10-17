فودافون إيطاليا: 60 مليون مشترك محمول و4 مشغلين

محمود جمال:قال فابرييسو روكيو، المدير التقني لدي شركة فودافون إيطاليا إنها بدأت إطلاق خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات في أبريل 2014 علي ترددات بلغت مساحتها 10 ميجاهرتز. جاء ذلك خلال الزيارة التي نظمتها فودافون مصر اليوم إلي مقرها بإيطاليا للاطلاع علي خبرتها في تقديم خدمات الجيل الراب

محمود جمال:

قال فابرييسو روكيو، المدير التقني لدي شركة فودافون إيطاليا إنها بدأت إطلاق خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات في أبريل 2014 علي ترددات بلغت مساحتها 10 ميجاهرتز.



جاء ذلك خلال الزيارة التي نظمتها فودافون مصر اليوم إلي مقرها بإيطاليا للاطلاع علي خبرتها في تقديم خدمات الجيل الرابع.

وأوضح فابريزو أن إجمالي عدد مشتركي المحمول النشطين في إيطاليا يصل إلي 60 مليون مشترك ويعمل بالسوق 4شركات، ومن المقرر أن يستقبل مشغل فرنسي جديد بداية العام المقبل.

وتابع أن فودافون إيطاليا تستحوذ علي نحو 20 مليون عميل للمحمول فيمل يتقاسم العدد المتبقي الشركات الأخري.

وذكر أن الشركة كانت تغطي 35% من السوق في خدمات 4g خلال 2014 بسرعات إنترنت تصل إلي 70 ميجابايت ولديها 260موقعا ارتفعت إلي 97% في2017 و7003 مدينة وسرعات 300 ميجابايت.

وألمح إلي أن انتقال العملاء من خدمات الجيل الثالث إلي الرابع ساهم في توفير مزيدا من الترددات بما أدي إلي تحسن خدمه 4g.

وأضاف أن متوسط استخدام إنترنت المحمول عبر شبكات الجيل الرابع في 2017ارتفع من 103 جيجات في 2014 إلي 4.2 جيجابايت خلال العام الحالي.

يذكر أن فودافون مصر حصلت علي ترخيص 4g والثابت الافتراضي خلال العام الماضي بقيمة 384 مليون دولار بترددات بلغت 5 ميجاهرتز.