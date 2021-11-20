فودافون : إجراءات حاسمة في واقعة المشاجرة بفرع سيلفر مول.. ولن نقبل بالتجاوز بحق العملاء

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد تداولوا، مساء أمس الجمعة، مقطع فيديو يشير إلى نشوب مشاجرة بين أحد عملاء فودافون وموظفي خدمة عملاء أحد فروعها بمنطقة القاهرة الجديدة، تبادلَ فيه الطرفان على إثرها التعدي بالضرب والسباب.

أعلنت شركة فودافون مصر، عبر حسابها الرسمي علي صفحة فيسبوك، منذ قليل، انتهاء التحقيق في ملابسات المشاجرة التي تمت بين أحد عملائها وموظفي خدمة العملاء في فرع الشركة بسيلفر مول في منطقة التجمع الخامس.

وقالت الشركة، في بيان: قامت فودافون باتخاذ إجراءات حاسمة بناء على سياسة الإدارة بعدم قبول أي تجاوز في حق العملاء تحت أي ظرف، كما انتهت الجهات المعنية من التحقيق، وتم التصالح رسميًّا بخصوص الواقعة.

كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد تداولوا، مساء أمس الجمعة، مقطع فيديو يشير إلى نشوب مشاجرة بين أحد عملاء فودافون وموظفي خدمة عملاء أحد فروعها بمنطقة القاهرة الجديدة، تبادلَ فيه الطرفان على إثرها التعدي بالضرب والسباب.