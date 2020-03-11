«فودافون» : أبراج الشركة مقاوِمة لأي تغييرات مناخية

قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات القانونية والحكومية بشركة فودافون مصر، إن أبراج المحمول التابعة للشركة مصممة للعمل تحت أي ظروف مُناخية صعبة من سرعة رياح أو غزارة الأمطار أو الأتربة.

وأوضح عصام، في تصريحات، للمال، أن “فودافون” لديها فِرق عمل مجهزة على أعلى مستوى لمواجهة أي أعطال محتمَلة على شبكتها في أي منطقة على مستوى الجمهورية.

وأكد أن أبراج الشركة استطاعت، خلال المرحلة الماضية، مقاومة أي تغييرات مناخية دون أي تأثير على مستوى جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

ولفت إلى أن شركته اتخذت قرارًا بشأن منع المهندسين والفنيين، غدًا الخميس، من إجراء أي أعمال صيانة وتركيبات على محطات أبراج الشبكة كإجراء احترازي مؤقت حفاظًا على سلامتهم الشخصية.

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات، فإن سوق المحمول في مصر، خلال العام الماضى، جذبت حوالى 1.5 مليون خط جديد ليصل إجمالي عدد العملاء إلى 95.3 مليون مشترك بالخدمة.

واحتفظت شركة فودافون بصدارة السوق، بإجمالى عدد مشتركين نحو 40.4 مليون بنهاية ديسمبر، بزيادة بنحو 162 ألف مشترك، مقارنة بـ39.9 مليون فى ديسمبر 2018، وبلغت حصتها السوقية من سوق المحمول بنهاية العام نحو 42% من إجمالى السوق.

ويصل عدد محطات أبراج شركات المحمول الثلاث (فودافون وأورنج واتصالات) على مستوى المحافظات، لأكثر من 35 ألف محطة تقريبًا، يعمل أكثر من 70% منها بالطاقة الكهربائي