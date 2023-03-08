فودافوان: وقف عدد من محافظ كاش للمتورطين في واقعة هوج بول

كشف أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر في تصريح مقتضب للمال عن إيقاف الشركة عددا من محافظ خدمة فودافون كاش وذلك بعد ثبوت تطورتها في واقعة الهوج بول

وأمرت جهات التحقيق، بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهمين السائلة، والمنقولة والعقارية ومنعهم من التصرف فيها بعد ضبطهم من قبل الجهات المعنية.

وتعود التفاصيل، إلى تلقي بلاغات من عدد من المواطنين عن تضررهم من القائمين على إدارة تطبيق (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت، واتهامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه، إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التي بلغ إجماليها 19 مليون جنيه.