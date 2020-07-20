«فوج تك» تتعاون مع الوطنية لقطارات النوم لتركيب أنظمة حريق مطورة

عرضت فوج تك الألمانية على الشركة الوطنية لعربات النوم، احدي شركات هيئة السكة الحديد، تركيب أنظمة إطفاء ذاتى للحرائق بداخل عربات النوم، بحسب المهندس أكرم شلبى مدير مشروعات النقل بشركة ims" وكيل فوج تك بالسوق المحلى. قال مدير المشروعات في…

عرضت فوج تك الألمانية على الشركة الوطنية لعربات النوم، احدي شركات هيئة السكة الحديد، تركيب أنظمة إطفاء ذاتى للحرائق بداخل عربات النوم، بحسب المهندس أكرم شلبى مدير مشروعات النقل بشركة ims” وكيل فوج تك بالسوق المحلى.

قال مدير المشروعات في بيان له اليوم، أن الشركة الوطنية أبدت موافقة مبدئية على تركيب أنظمة الحرائق بشكل ذاتى بهدف حماية أصول الشركة.

طبيعة النظام

وأضاف أن الشركة الوطنية تحتاج تركيب أنظمة الإطفاء، لرفع مستوى الخدمة المقدم للركاب، وجار الاتفاق على التفاصيل.

يعمل نظام الإطفاء الذاتي للحرائق من خلال ضغط الماء مع النيتروجين، مما يساهم فى إطفاء الحرائق من خلال رزاز الماء بدون إتلاف العربات من الداخل.

تمكنت شركة فوج تك من تركيب أنظمة الإطفاء الذاتي بمعظم أسطول عربات السكك الحديدية في أوروبا، بهدف حماية العربات من الحرائق.

خسائر كورونا

ونشر «المال»، في عددها الصادر أمس الأحد، أن خسائر الشركة الوطنية لعربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية التابعة لهيئة السكة الحديد، بنحو 16 مليون جنيه جراء أزمة فيروس كورونا خلال 3 شهور.

والشركة أوقفت حركة قطاراتها بشكل كامل لفترة 3 أسابيع، وقامت بتشغيل رحلة كل يومين عقب قرار تخفيف أوقات الحظر ومدة حركة المواطنين فى شهر أبريل الماضى.

الشركة بدأت تعمل من بداية يوليو بنسبة إشغال تتراوح بين 30 إلى %40 فقط، وتراهن على زيادة أعداد الركاب فى فترة عيد الأضحى بالنسبة للمصريين، وبالنسبة للأجانب فى الربع الأخير من العام الحالى.

واعتمدت وزارة النقل خلال الفترة الماضية ميزانية الجمعية العامة العادية للشركة الوطنية لعربات النوم لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية، عن عام 2019 ، وحققت الشركة إجمالى إيرادات بلغ 183 مليون جنيه مقابل 165 مليون جنيه عام 2018 بزيادة قدرها %10.4.

يشار إلى أن فترة الرحلة الممتدة من القاهرة إلى المدن السياحية، تستغرق 12 ساعة، يحصل خلالها الراكب على 3 وجبات، بينها الوجبة الأساسية اللحوم، والدواجن، والأسماك، والخضروات.

عدد الركاب

و فى عام 2018 بلغ عدد الركاب 408 آلاف استحوذ الأجانب على 77 ألفا ، والمصريون على 331 ألفًا، وفى عام 2017 بلغ عدد الركاب 337 ألفا بواقع 52 ألف أجنبى و285 ألف مصرى، وخلال عام 2016 بلغ عدد الركاب 230 ألفا، موزعة بواقع 35 ألفا للأجانب، و195 ألفًا للمصريين.

ويتم حجز رحلات قطارات النوم من خلال 13 مكتبا موزعاً بالمحطات على مستوى الجمهورية، أو عبر الموقع الإلكترونى للشركة، أو من خلال تطبيق حجز القطارات المتاح على المحمول.

وأعلنت شركة قطارات النوم، أنه تم تطوير 26 عربة نوم ألمانى، من أصل 46 عربة و 7 عربات نادى ألمانى من أصل 12 و13 عربة نوم إسباني من أصل 55 و 2 عربة نادى إسباني من أصل 10.