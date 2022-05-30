«فوتون» للسيارات: زيارة وفد من ممثلى الشركة الصينية لتعيين وكيل محلى للشاحنات

كشف مصدر مسئول فى شركة «فوتون الشرق الأوسط»، عن زيارة وفد من ممثلى الشركة الصينية لتعيين وكيل محلى للشاحنات، على أن يتولى مهام أعمال الاستيراد، إضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء.

وقال المصدر-الذى فضل عدم ذكر اسمه- إن الوفد الصينى قام بإجراء مفاوضات مع عدد من شركات السيارات خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك فى إطار بحث إمكانية التعاون المشترك من خلال إسناد وكالتها الحصرية لبعض الكيانات المحلية.

وأضاف أن «فوتون» الصينية تسعى لتعزيز انتشارها فى مصر، من خلال التوسع فى طرح طرازاتها المنتمية لمختلف الفئات والقطاعات دون الاقتصار على تقديم مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» فقط، موضحًا أن الوفد الصينى يقوم حاليًا بإعداد بعض الدراسات الخاصة بتحديد مواصفات الشاحنات التى قد تتناسب مع احتياجات ومتطلبات السوق المحلية.

وأشار إلى أن الشركة الصينية تسعى للدخول فى المنافسة فى قطاع الشاحنات، من خلال تقديم الفئات الخفيفة ومتوسطة الحجم خلال الفترة المقبلة؛ موضحاً أن مصر من الأسواق المهمة لدى «فوتون الصينية» التى تسعى من خلالها لزيادة مبيعاتها، خاصة بعد تراجع حجم الطلب على طرازاتها فى بعض الأسواق الأوروبية خلال الفترة الماضية.

وعلق المصدر على مشروع التصنيع المحلى لمركبات النقل الجماعى «الميكروباص»، قائلًا: «عمليات الإنتاج شبه توقفت بسبب تباطؤ حركة الاستيراد، وتأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها من مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع، وقال إنه من الصعب توقع موعد البدء الفعلى للمشروع، خاصة فى ظل الضبابية وعدم وضوح الرؤية الخاصة بالمدى الزمنى لرفع القيود التى تفرضها الدولة على عمليات الاستيراد».

يذكر أن شركة «فوتون الصينية» أعلنت فى وقت سابق، عن استعدادها لبدء مراحل تنفيذ مشروع تصنيع مركبات النقل الجماعى «ميكروباص فوتون C2» -ذات الشكل الجديد- بمصانع «أبو الفتوح للسيارات».

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات الشاحنات فى مصر انخفاضاً بنسبة %15.9 لتصل إلى 10 آلاف و401 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 12 ألفا و362 شاحنة فى الفترة المقارنة.

واستحوذت العلامة الصينية «فوتون» على حصة سوقية %12.6 من إجمالى مبيعات مركبات النقل الجماعى «الميكروباص»، بعدما تمكنت من تسويق وبيع 173 مركبة خلال تلك الفترة.