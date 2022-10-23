«فوتون» تنتهى من التجارب الأولية لتصنيع الميكروباص محلياً

انتهت شركة «توزيع وسائل النقل»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «فوتون، وjmc»، من الاختبارات والتجارب الخاصة بإنتاج ميكروباص «فوتون C2» بمصانع «أبو الفتوح للسيارات».

قال مصدر مسئول فى شركة «فوتون» بمنطقة الشرق الأوسط، إن الفترة الماضية شهدت إجراء التجارب الأولية الخاصة بمشروع تجميع ميكروباص «فوتون C2»، على أن يعقبها البدء فى الإنتاج والتوريد الفعلى خلال الشهر المقبل.

وكانت شركة وسائل النقل «TVD»، الموزع الحصرى للعلامة الصينية «فوتون»، وقعت اتفاقًا مع مصانع «أبو الفتوح للسيارات» بهدف استغلال خطوط إنتاجها لتصنيع مركبات النقل الجماعى «ميكروباص فوتون C2».

وأضاف أن تلك الخطوة تأتى ضمن مساعى الشركة فى الدخول فى مشروع التصنيع المحلي، بغرض التغلب على القيود والعقبات التى تواجهها الشركات المحلية فى عمليات الاستيراد، فضلًا عن الاستفادة من الامتيازات التى تمنحها الدولة للمنتجين المحليين التى تتمثل فى التخفيضات الجمركية الممنوحة على مكونات الإنتاج، والتى ستسهم فى تخفيض التكاليف، وإمكانية تقديم المركبات بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أن مشروع التصنيع المحلى سيسمح لـ«فوتون» الصينية بتعزيز فرص مشاركتها فى مبادرة إحلال المركبات القديمة العاملة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى التى تشارك فيها الفئات المنتجة محليًا فقط.

وأكد أن الشركة الصينية مهتمة أيضًا بالتوسع فى بعض القطاعات الأخرى، ومن أبرزها “الشاحنات”، وذلك من خلال إسناد وكالتها لاحدى الكيانات المحلية بغرض تنفيذ عمليات الاستيراد وتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلكين، إلا أن الأزمات الحالية التى تواجه سوق السيارات بسبب توقف حركة الاستيراد دفعت «فوتون» لتأجيل مفاوضاتها مع الكيانات المصرية خلال الفترة الحالية.

يشار إلى أن العلامة الصينية «فوتون» استحوذت على حصة سوقية %5.6 من إجمالى مبيعات مركبات النقل الجماعى «الميكروباص»، بعدما تمكنت من بيع وتسويق 204 مركبات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وفى المقابل، اقتنصت «فوتون» حصة قدرها %3.5 من إجمالى السيارات المرخصة فى قطاع «الميكروباص»، مسجلة نحو 18 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال سبتمبر الماضى.