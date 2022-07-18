«فوتون» تقرر تأجيل حسم وكالتها المحلية للشاحنات

قررت شركة «فوتون» الصينية تعليق المفاوضات التى تجريها مع الكيانات المحلية حول إمكانية تعيين وكيل محلى لقطاع «الشاحنات»، بسبب تفاقم أزمات سوق السيارات فى مصر، وتوقف عمليات الاستيراد خلال الفترة الحالية.

قال مصدر مسئول بشركة «فوتون» فى منطقة الشرق الأوسط، إن العلامة الصينية فضلت تأجيل إجراء المباحثات مع الكيانات المحلية وحسم وكالتها الحصرية للشاحنات فى ظل توقف أنشطة قطاع السيارات الناتجة عن تطبيق الإجراءات والقيود التى تفرضها الدولة على عمليات الاستيراد، موضحا أن الشركات المحلية غير قادرة على التعاقد أو جلب أى شحنات جديدة منذ شهرين.

وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن وفد الشركة بالقاهرة قرر إعادة دراسة أوضاع سوق السيارات المحلية، مع تأجيل مفاوضات حسم وكالتها الحصرية المحلية للشاحنات، خاصة فى ظل تفاقم أزمات السوق وتزايد حدة الضبابية وعدم وضوح الرؤية المتعلقة بمدى عودة أنشطة القطاع من جديد، موضحا أن المبيعات الإجمالية لسوق السيارات أصيبت بالركود الشديد بنسب تتعدى %50 خلال الشهرين الماضيين.

وأشار إلى أن الشركة الصينية تدرس حاليًا إمكانية التصنيع المحلى لطرازاتها بالتعاون مع أحد الكيانات بالسوق، بهدف التغلب على القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، وإمكانية تخفيض التكاليف، مما يؤهلها لتقديم طرازاتها بأسعار مخفضة.

وتوقع أن تستأنف «فوتون الصينية» مباحثاتها مع الشركات المحلية المتعلقة بتعيين وكيل محلى للشاحنات بعد رفع القيود على عمليات الاستيراد وعودة أنشطة القطاع من جديد، المتوقعة بداية من العام المقبل.

وأكد أن الشركة الصينية تسعى لتعيين وكيل للشاحنات، على أن يتولى مهام أعمال الاستيراد، وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء، موضحا أن «فوتون» تخطط لطرح الشاحنات المنتمية للفئات الخفيفة ومتوسطة الحجم داخل السوق المحلية، بجانب تقديم مركبات النقل الجماعى «ميكروباص C2» التى من المرتقب إنتاجها بأحد مصانع السيارات خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن شركة «فوتون الصينية» أعلنت فى وقت سابق، عن استعدادها لبدء مراحل تنفيذ مشروع تصنيع مركبات النقل الجماعى «ميكروباص فوتون C2» -ذات الشكل الجديد- بمصانع «أبو الفتوح للسيارات».

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت مبيعات الشاحنات فى مصر بنسبة %19.4 لتصل إلى 16 ألفًا و558 مركبة خلال أول 5 أشهر من العام الحالى، مقارنة مع نحو 20 ألفًا و540 خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

واستحوذت العلامة الصينية «فوتون» على حصة سوقية %2.5 من إجمالى مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها، بعدما تمكنت من تسويق وبيع 188 مركبة خلال تلك الفترة.