«فوتون» تبدأ شحن أول دفعة من مكونات إنتاج «الميكروباص» محلياً

بدأت شركة «فوتون» الصينية شحن أول دفعة من مكونات الإنتاج الخاصة بعمليات تصنيع مركبات النقل الجماعى «الميكروباص» فى مصر، والمقرر أن تبدأ خلال الربع الأخير من العام الحالى.

قال مصدر بشركة «فوتون» إن هذه الخطوة جاءت بعد الحصول على الموافقات الخاصة بتمويل وتوريد شحنات مكونات الإنتاج التى من المتوقع وصولها للموانئ المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر لـ»المال» أن التسهيلات التى منحتها الدولة للمصنعين المحليين فى عمليات استيراد مكونات الإنتاج أسهمت بشكل كبير فى إنهاء أعمال الشحن والتعاقد على الشحنات اللازمة لعمليات التصنيع، موضحًا أن «فوتون» الصينية تسعى للبدء الفعلى فى عمليات تصنيع الميكروباص محليًا خلال أكتوبر المقبل على أقصى تقدير.

وكانت شركة شركة وسائل النقل «TVD»، الموزع الحصرى للعلامة الصينية «فوتون» وقعت اتفاقًا مع مصانع «أبو الفتوح للسيارات» بهدف استغلال خطوط إنتاجها لتصنيع مركبات النقل الجماعى «ميكروباص فوتون C2».

وتابع: «إن الشركة الصينية توجهت لمشروع التصنيع المحلى للميكروباص -كخطوة أولى- فى ضوء الاستفادة من التسهيلات والحوافز التى تقدمها الدولة للمصنعين المحليين من خلال التخفيضات الجمركية الممنوحة على شحنات مكونات الإنتاج المستوردة، إضافة إلى إمكانية دخول «فوتون» فى مبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى التى تشارك فيها الفئات المنتجة محليًا فقط.

وأكد المصدر أن مشروع التصنيع المحلى لـلميكروباص سيسهم بشكل كبير فى التغلب على القيود المفروضة على عمليات استيراد المركبات الكاملة، فضلًا عن إنتاج وتوريد الكميات التى تتناسب مع حجم الطلب المحلى وبأسعار تنافسية عن مثيلاتها المستوردة.

وأكد أن «فوتون» الصينية مهتمة بالتوسع فى السوق المحلية، وسط تزايد حجم الفرص الاستثمارية الموجودة بقطاع السيارات، خاصة مع ارتفاع الطلب على المركبات الصينية بمختلف فئاتها خلال الفترة الماضية.

يذكر أن العلامة الصينية «فوتون» استحوذت على حصة سوقية %2.1، من إجمالى مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها، بعدما تمكنت من بيع وتسويق 191 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى، وفقًا للبيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

فى المقابل، اقتنصت «فوتون» حصة سوقية %6.9، من إجمالى مبيعات مركبات النقل الجماعى «الميكروباص»، مسجلة نحو 190 مركبة خلال تلك الفترة.