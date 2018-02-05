فوبيا الدواجن المجمدة ترفع أسعار الحية 12%

❏ عبدالعزيز السيد: ارتفاع العلف وتكاليف الإنتاج السبب ❏ تجار: تداول المستوردة لن يؤثر على حصتنا السوقية ❏ القابضة للصناعات الغذائية: غير منتهية الصلاحية.. والحكومة تتحمل فارق السعرمحمد مجدى ــ الصاوى أحمد ــ أحمد اللاهونىأثار انتشار دواجن برازيلية مجمدة بأسعار من 12 إلى 18 جنيهًا للواحدة جدلا بي

❏ عبدالعزيز السيد: ارتفاع العلف وتكاليف الإنتاج السبب

❏ تجار: تداول المستوردة لن يؤثر على حصتنا السوقية

❏ القابضة للصناعات الغذائية: غير منتهية الصلاحية.. والحكومة تتحمل فارق السعر

محمد مجدى ــ الصاوى أحمد ــ أحمد اللاهونى

أثار انتشار دواجن برازيلية مجمدة بأسعار من 12 إلى 18 جنيهًا للواحدة جدلا بين المواطنين، وسط شائعات أنها فاسدة لانخفاض أسعارها عن مثيلاتها المحلية أو المستوردة، ما تسبب فى ارتفاع أسعار نظيرتها الحية %12، لتسجل 28 جنيهًا للكيلو، مقابل 25 الأسبوع الماضى.

أرجع عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية فى القاهرة، ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكاليف الإنتاج، إذ صعد طن العلف 700 جنيه ليسجل 7300 جنيه.

أوضح أن ارتفاع العلف أجبر المربيين على زيادة الأسعار على التجار، لمواجهة الخسائر المستمرة نتيجة تدنى حركة البيع.

حمل مجموعة من التجار، الحكومة مسئولية الخسارة التى تحملتها الصناعة المحلية نتيجة إغراق السوق بالمنتج المستورد، وبيعها بأسعار متدنية تصل إلى 17 جنيهًا للدجاجة وزن 1 كجم.

أشار التجار إلى أن عددًا من المربيين خرجوا من السوق، بسبب الخسائر الفادحة التى تعرضوا لها خلال الفترة الماضية، ما هبط بمعدلات الإنتاج 400 ألف دجاجة يوميًا، ليسجل الإجمالى 1.4 مليون دجاجة يوميًا.

أوضح التجار أن ضعف الإنتاج قلل من المعروض فى السوق، ما تسبب فى ارتفاع أسعار الدواجن الحية لهذه المستويات، بعد هبوطها خلال 5 أشهر الماضية إلى 22 و23 جنيهًا للكيلو، متجاهلة الأسعار المتدنية للدواجن المجمدة.

عن تأثر حصتهم السوقية نتيجة ارتفاع أسعار المنتج المحلى أمام المستورد، أكدوا أن شريحة مستهلكى الدواجن المجمدة محدودة، ولن تؤثر على مبيعات الحية.

أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الدواجن التى طرحت فى المجمعات الاستهلاكية؛ الأهرام، والنيل، والإسكندرية، وفروع جمعيتى، وبقالى التموين، استيرادها خلال الأشهر الماضية، وفقًا للاتفاقية التى وقعها خالد حنفى، وزير التموين الأسبق فى 2016، لاستيراد 300 ألف طن، لتلبية احتياجات السوق من السلع الإستراتيجية.

قال المصدر فى تصريح لـ«المال»، إن الدفعة الأخيرة من الاتفاقية المذكورة سلفًا 6 آلاف طن، طرحها فى الأفرع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

بشأن ما أثير عن طرح تلك الدواجن بأسعار مخفضة، لانتهاء صلاحيتها، كشف المصدر، عن أن الدواجن غير منتهية الصلاحية، وانخفاض سعرها جاء بهدف رفع الغلاء عن كاهل المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تتحمل فارق السعر الذى يصل إلى 7 جنيهات فى الكيلو.

قال على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات سابقة، إن الدواجن التى طرحت فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية جيدة، وغير فاسدة، ومدة صلاحيتها حتى شهر مارس المقبل.

أعلن المصدر، عن تعاقد «التموين» على استيراد 20 ألف طن أخرى من فرنسا، وأوكرانيا، والبرازيل، حتى شهر يونيو المقبل، لتغطية السوق، وطرحها أيضًا بسعر 17 جنيهاً للكيلو الواحد، من خلال مجمعات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنافذ جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

أوضح أن تخفيض سعر الدواجن عرض وطلب، أنه بتوافر المعروض بشكل كبير عن الاحتياجات تقدم العروض للمواطن، منها تخفيض سعر الدواجن إلى 17 جنيها للكيلو، رغم أن التكلفة الفعلية على الوزارة تقرب من 24 جنيهًا للكيلو.

أشار إلى أن الحكومة لجأت إلى الاستيراد نتيجة عدم التزام اتحاد منتجى الدواجن بتنفيذ المتفق عليه، ولم يورد سوى %7 فقط من الكميات المطلوبة.

حددت وزارة الزراعة شرطين، مطلوب توافرهما فى الدواجن المجمدة البرازيلية المنتشرة فى الأسواق، وطلبت من المستهلكين التأكد من وجودها قبل الشراء، تاريخ الصلاحية، والتخزين الملائم فى درجة التجمد، وعدم تعرض الدواجن للعوامل المناخية أثناء البيع، أو داخل المحلات المكشوفة، أو غيرها.

قال سامى طه نقيب البيطرين السابق، إن صلاحية الدواجن المجمدة عام كامل، شرط جودة التخزين، وبيعها فى أماكن معتمدة.

أكد طه فى تصريح لـ«المال» أنه علميا يجب وصول الدواجن للموانئ المصرية قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية، شرط جودة المنتج، لأن حلقات البيع والتعاقدات تستغرق فترة طويلة من الوصول للميناء والشحن والوصول للمخازن، ومن ثم البيع للحلقات الوسيطة، ثم المستهلك النهائى.

طالب بزيادة الحملات التفتيشية من وزارة الزراعة والصحة على محلات بيع الدواجن، والتأكد من صحة التاريخ المدون على العبوة، وعدم تغييره، وزيادة عدد الأطباء البيطريين للمرور على محال بيع الدواجن.

أكد إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريح سابق لـ«المال»، أن الدواجن البرازيلية المنتشرة فى الأسواق صالحة للاستهلاك، لكن مع شرط صحة التخزين وتاريخ الصلاحية، والكشف عليها وفحصها عبر 3 جهات تابعة للوزارات المعنية.

لفت إلى أنه بالإضافة للفحص الظاهرى والمعملى فى ميناء الوصول داخل مصر، أرسلت لجان بيطرية مشكلة من هيئة الخدمات البيطرية، لمعاينة مزارع الدواجن قبل الذبح فى بلد المنشأ.

أكد أحمد عبد الكريم، رئيس الحجر البيطرى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدواجن البرازيلية المجمدة المنتشرة فى الأسواق فحصن من 3 جهات حكومية رسمية، معهد صحة الحيوان، وهيئة الرقابة على الصادرات والورادات، وقطاع الرقابة على الأغذية بوزارة الصحة.