«فواز الحكير» تتبني استراتيجية للتوسع داخل وخارج السعودية وعبر الإنترنت

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، الأربعاء تتبنى استراتيجية للتوسع عبر 3 محاور، الأول التوسع داخل المملكة، والثاني التوسع خارج المملكة، والثالث توسيع عمليات البيع عبر الإنترنت.

وأضاف أحمد البلبيسي، المدير المالي التنفيذي في شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه، في تصريحات لقناة “العربية” أن البيع عبر الإنترنت يمثل 4% من إجمالي مبيعات الشركة، وهذا قطاع تعتزم الشركة الاستثمار فيه.

وأوضح أنه في هذا الصدد تم التوصل لموافقة مبدئية من البنك المركزي السعودي للتمويل متناهي الصغر، والآن بصدد إنشاء شركة متخصصة في هذا المجال، وندرس نموذج الأعمال الخاص بها حاليا.

ولفت إلى إن الاستراتيجية الجديدة سيتم تمويلها من خلال الأموال التي ستحصل عليها الشركة من زيادة رأس المال البالغ قيمتها مليار ريال.

وأشار إلى أن جزء من هذا المبلغ سيتم استخدامه في سداد جزء من ديون الشركة.

وأوضح أنه في آخر 9 شهور تم إضافة 9 علامات تجارية جديدة أغلبها رياضية، وتم افتتاح 10 فروع للعلامات التجارية الجديدة.

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية”، الاثنين، إن التحول إلى الربحية في الربع الثالث يرجع إلى نمو الإيرادات بنسبة 8.6% أو 116.7 مليون ريال، لتبلغ 1.466 مليار ريال مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.