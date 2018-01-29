فوادفون ضمن أفضل 100 شركة رائدة بالسوق المصرية

المال – خاص :اختيرت شركة فودافون مصر، كواحدة من أفضل 100 شركة رائدة عاملة في السوق المحلية، وذلك ضمن فعاليات "قمة الأفضل" التي أقامتها إحدى المجلات الاقتصادية عن أفضل 100 شركة في السوق المصرية، وأفضل 50 سيدة تأثيراً في مؤسسات الأعمال بمصر، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء،



المال – خاص :

اختيرت شركة فودافون مصر، كواحدة من أفضل 100 شركة رائدة عاملة في السوق المحلية، وذلك ضمن فعاليات “قمة الأفضل” التي أقامتها إحدى المجلات الاقتصادية عن أفضل 100 شركة في السوق المصرية، وأفضل 50 سيدة تأثيراً في مؤسسات الأعمال بمصر، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور لفيف من الوزراء، ورجال الأعمال، ورؤساء شركات المجتمع المدني.



كرمت وزير الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتور سحر نصر، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، ألكسندر فرومان، تقديرًا لمشوار فودافون مصر المتميز، وأشادت بجهود إدارة عملياتها، ونجاحها في تحقيق أعلى النسب وفقا للمعايير المالية والاقتصادية المنضبطة.



شملت المعايير تحليل الشركة في البورصة المصرية، والأرباح التي حققتها خلال عام 2017، بالإضافة إلى العائدات، والقيمة السوقية.

وتعتبر فودافون مصر من الشركات الأكثر تأثيرًا وحضورًا في السوق المصرية.



كما احتفت القمة – من خلال “منتدى الخمسين” – برئيس قسم الإعلام والاتصالات الخارجية بفودافون مصر، نهى سعد، ضمن أفضل 50 سيدة تأثيرا في مؤسسات الأعمال خلال عام 2017، وذلك وفقًا لعدد من المعايير المهنية المتوافقة مع مراكز التصنيف المعتمدة.



