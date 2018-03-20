سيــارات

فواتير الاستيراد وراء انهيار مبيعات أوبل في يناير

تأجيل التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية عمق الأزمةأحمد شوقيبلغت مبيعات أوبل خلال شهر يناير الماضي سيارتين فقط مقابل 554 وحدة خلال يناير 2017؛ الأمر الذي أرجعه أحد موزعي أوبل إلى حدوث اختلافات بين شركة المنصور للسيارات وكيل العلامة الألمانية ومصلحة الجمارك بشأن فواتير الاستيراد للدف
20 مارس، 2018 20 مارس، 2018

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تأجيل التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية عمق الأزمة


أحمد شوقي

بلغت مبيعات أوبل خلال شهر يناير الماضي سيارتين فقط مقابل 554 وحدة خلال يناير 2017؛ الأمر الذي أرجعه أحد موزعي أوبل إلى حدوث اختلافات بين شركة المنصور للسيارات وكيل العلامة الألمانية ومصلحة الجمارك بشأن فواتير الاستيراد للدفعات التي كان من المفترض توزيعها خلال يناير الماضي.

ويقول مصدر مسئول بشركة الطارق للسيارات موزع أوبل إن مصلحة الجمارك كانت قد رفضت الفواتير التي تقدم بها الوكيل، ومن ثم تم تكثيف عمليات المراجعة والعودة إلى الشركة الأم للتأكد من أسعار السيارات.

ولفت إلى أنه تم حل المشكلة والإفراج عن الدفعات التي كانت محتجزة وتم طرحها مؤخرًا في السوق من خلال معارض المنصور للسيارات وكذلك شبكة الموزعين.

وأشار إلى أن تكثيف الإجراءات الرقابية في السوق تشمل حاليًّا كل المستوردين مما يتسبب في تأخر الإفراج عن المواعيد التي كانت معتادة من قبل حيث يخشى مسئولو الجمارك من احتمالات التلاعب في الفواتير للهروب من الرسوم الجمركية المستحقة.

وأضاف أن الخطط التسويقية لكل العلامات التجارية تعرضت لمراجعات مع بداية العام الحالي، حيث ارتبكت عمليات التسعير بعد القرار المفاجئ الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بتأجيل تنفيذ التخفيضات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ عن العام الحالي والمقدرة بواقع 10%؛ ليتم تطبيقها مع النسبة الخاصة بعام 2019.

ويوضح الجدول التالي معدلات التراجع في مبيعات طرازات أوبل خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من 2017:

مسلسل

السيارة

مبيعات يناير 2018

مبيعات يناير 2017

التغير بالوحدة

معدل التغير %

1

إنسيجنيا

1

217

-216

-99.5

2

موكا

1

38

-37

-97.3

3

ميريفا

0

9

-9

-100

4

كورسا

0

15

-15

-100

5

كاسكادا

0

5

-5

-100

6

أسترا

0

270

-270

-100

إجمالي

2

554

-552

-99.6

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