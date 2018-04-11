فوائد شهادة أمان للمصريين فى الخارج.. أهم فقرات توك شو الليلة

رحاب صبحى "من ماسبيرو" يناقش فوائد شهادة "أمان" للمصريين بالخارج على الثانية يناقش برنامج "من ماسبيرو" على شاشة القناة الثانية فى الثانية عشرة منتصف الليل، الملف الخاص بشهادة "أمان" للتأمين، بعد فتح الباب أمام العاملين المصريين في الخارج من الاستفادة من هذه الشهادة، عبر المواقع ا

رحاب صبحى

“من ماسبيرو” يناقش فوائد شهادة “أمان” للمصريين بالخارج على الثانية

يناقش برنامج “من ماسبيرو” على شاشة القناة الثانية فى الثانية عشرة منتصف الليل، الملف الخاص بشهادة “أمان” للتأمين، بعد فتح الباب أمام العاملين المصريين في الخارج من الاستفادة من هذه الشهادة، عبر المواقع الإلكترونية، حيث يطرح إيجابيات هذه الشهادات بالنسبة للمستفيدين منها، وفائدتها للعمالة المؤقتة والموسمية في مصر. “من ماسبيرو” تقديم داليا ناصر وهبة رشوان.





محمد سعد عبد الحفيظ فى “90 دقيقة” على المحور

يستضيف برنامج 90 دقيقة فى العاشرة مساءً على قناة المحور الإعلامى محمد سعيد محفوظ، وحلقة خاصة عن رحلة الإذاعية الكبيرة الراحلة آمال فهمى التى توفيت منذ أيام. البرنامج تقديم محمد الباز .

احتمالية الحرب على سوريا فى “رأى عام” على قناة TEN

يستضيف برنامج “رأى عام” على قناة TEN، فى التاسعة مساءً، فى الفقرة الأولى الدكتور حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور أشرف الصباغ المحلل السياسي والخبير في الشأن الروسي، وحديث عن زيارة محمد بن زايد لمصر واحتمالية الحرب فى سوريا.

فى الفقرة الثانية فقرة دينية غنائية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج (فرقة دامسكو) بصحبة الداعية والشيخ أحمد الطلحى.

هل المصريون شعب متدين بطبعه سؤال مساء دى إم سى

يكشف الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، خلال لقائه الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج “مساء دي إم سي”، في العاشرة مساء، هل المصريون شعب متدين بطبعه. كما يحلل الحالة النفسية للشارع المصري والتحديات التي تواجهكما سيقوم عكاشة بتحليل بعض رؤساء الدول.

وفي فقرة أخرى يستضيف أسامة كمال، العالم المصري الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية. ويتحدث العالم المصري الكبير عن عدد من الملفات العلمية والاجتماعية، ورؤيته لمستقبل مصر خلال الفترة المقبلة، وغيرها من القضايا.