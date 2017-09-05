فوائد الديون والدعم والأجور تلتهم 19% من الناتج المحلى

مها أبوودن التهمت مصروفات فوائد الدين، ومصروفات الدعم، ومصروفات الأجور 19 % من الناتج المحلى الإجمالى، خلال أول 11 شهراً من العام المالى الماضى 2016/2017، وفقًا لتقرير قياس الأداء المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية، لقياس أداء المؤشرات المالية، خلال الفترة من يوليو حتى مايو الماضى. ووفقاً

مها أبوودن



التهمت مصروفات فوائد الدين، ومصروفات الدعم، ومصروفات الأجور 19 % من الناتج المحلى الإجمالى، خلال أول 11 شهراً من العام المالى الماضى 2016/2017، وفقًا لتقرير قياس الأداء المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية، لقياس أداء المؤشرات المالية، خلال الفترة من يوليو حتى مايو الماضى.

ووفقاً للتقرير المنشور حديثاً على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية، فإن مصروفات فوائد الديون خلال الفترة من يوليو حتى مايو من العام المالى الماضى، ارتفعت بنسبة 31.9 % لتسجل 277 مليار جنيه تمثل 8.1 % من الناتج المحلى الإجمالى.

وذكر التقرير أن مصروفات الدعم والمنح والمزايا والاجتماعية زادت بنسبة 39.4%، خلال نفس الفترة بنسبة زيادة 28.1%، لتسجل 179.7 مليار جنيه، تمثل 5.3% من جملة الناتج المحلى، مقارنة بـ 140.3 مليار جنيه، حققتها خلال نفس الفترة من العام المالى 2015/2016.

وزادت مصروفات الأجور وتعويضات العاملين 2.8 % لتسجل 190 مليار جنيه، تمثل نسبة 5.6% من الناتج المحلى.