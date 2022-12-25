فوائد الديون تهيمن على 46.5% من مصروفات مصر خلال 3 أشهر

أشار تقرير صادر عن وزارة المالية إلى هيمنة فوائد الديون على 46.5% من مصروفات مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو – سبتمبر 2022) مسجلة 216.940 مليار جنيه، من إجمالي المصروفات البالغة 466.4 مليار جنيه.

وتوزعت الفوائد إلى فوائد خارجية بقيمة 18.7 مليار جنيه، وفوائد محلية لغير الحكوميين بقيمة 197.950 مليار، ووحدات محلية (وحدات الحكومة العامة) بقيمة 268 مليونا.

يشار إلى أن العجز الكلي للموازنة المصرية ارتفع إلى 2.27% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال فترة الربع الأول من العام المالي الحالي، بقيمة 206.77 مليار جنيه، مقارنة بعحز 12.2% من الناتج المحلي خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

جاء هذا العجز نتيجة زيادة الإيرادات 15.5% خلال الفترة المذكورة لتصل إلى 258.8 مليار جنيه، مقارنة بـ223.9 مليار جنيه الفترة المناظرة بالعام المالي الماضي، مقارنة بزيادة في المصروفات 19% لتصل إلى 466.4 مليار جنيه، مقارنة بـ391.3 مليار جنيه الفترة المناظرة من العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية.