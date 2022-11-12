فهيم : مبادرة الغذاء والزراعة «FAST» تلقى دعما كبيرا من المشاركين في قمة المناخ

قام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، صباح اليوم السبت، بافتتاح يوم التكيف والزراعة بمؤتمر المناخ COP27 وإطلاق مبادرة “الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام” FAST، بحضور ومشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وتوماس فيلساك وزير الزراعة الأمريكي.

وشارك أيضًا في المراسم مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، وسايمون ستيل السكرتير التنفيذى للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ UNFCCC،

ولورد بينون وزير الزراعة البريطانى، وماريا سيماو نائب مدير الفاو، والدكتور الزيتوني ولد دادا نائب مدير مكتب التغيرات المناخية والتنوع البيولوجى والبيئة بمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، وحوالي 30 وزيرًا من جميع دول العالم وعدد كبير من المنظمات الدولية الإقليمية والمحلية.

وقال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية، إن جميع الحضور أبدوا دعمًا كبيرًا للمبادرة التي أطلقها وزير الزراعة، اليوم، على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ،

حيث تسهم المبادرة في تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات التمويل للتحول المستدام للأنظمة الغذائية والزراعية بحلول عام 2030.