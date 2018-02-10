فهمي يفتتح المرحلة الأولى من تطوير محميتي الغابة المتحجرة ووادي دجلة

المال - خاصأكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن المحميات الطبيعية ليست للبيع، وأن ما يحدث الآن خير شاهد على الاهتمام بالتطوير والتنمية المستدامة، مضيفًا أنه تم البدء في تطوير محميتى الغابة المتحجرة ووادى دجلة، لأنهما أكثر المحميات تداخلًا مع العمران، ما يتطلب معه ضرورة الحماية والتى تتم على مرحلتي

المال – خاص



أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن المحميات الطبيعية ليست للبيع، وأن ما يحدث الآن خير شاهد على الاهتمام بالتطوير والتنمية المستدامة، مضيفًا أنه تم البدء في تطوير محميتى الغابة المتحجرة ووادى دجلة، لأنهما أكثر المحميات تداخلًا مع العمران، ما يتطلب معه ضرورة الحماية والتى تتم على مرحلتين، وقد تم الانتهاء من مرحلته الأولى وافتتاحها اليوم.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح المرحلة الأولى لتطوير محميتى الغابة المتحجرة ووادى دجلة، بحضور محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان وعدد من اعضاء البرلمان وممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وقيادات الوزارة وعدد من الجهات المعنية.

واوضح فهمى ان تكلفة تطوير محميتى الغابة المتحجرة ووادى دجلة بمرحلتيها الاولى والثانية بلغت 75 مليون جنيه؛ حيث تقدر تكلفة المرحلة الاولى من تطوير محمية الغابة المتحجرة بـ12 مليون جنيه ومحمية وادى دجلة 8 ملايين، مؤكدا أهمية توفير البنية التحية من خلال التنسيق بين الجهات المختلفة لتطوير المحميات وفق النهج العلمي الذى يحدد امكانيات الاستثمار.

وأشار فهمى إلى أن الاستثمار بالمحميات لا يخضع لقانون الاستثمار والمناقصات، لأنها ملكية عامة وأن ضوابط إدارة المحميات والاستثمار تتم من خلال تشكيل لجنة فنية وأخرى قانونية ومالية، لتلقى كل الاقتراحات الخاصة بالإدارة للحفاظ على المحميات وفقًا للضوابط البيئية دون الاهتمام بالعائد.

مضيفًا أن الاستغلال الاقتصادى يعود بالنفع على السكان المحليين ويخدم المجتمعات المحلية بما يجعلها دروع للحماية وللتصدى لاى مخالفات على المحميات.

وأشار فهمى إلى أن المرحلة الثانية من تطوير محمية الغابة المتحجرة ستكون الأكبر من حيث التكلفة، تتضمن إنشاء متحف الاشجار الذى سيشمل نماذج للاشجار النباتية على مختلف العصور مع ربطها بالتغيرات المناخية مع تنفيذ انشطة تمثل جذبًا للزوار.

كما وجه الوزير الشكر لكل من ساهم فى انجاز هذا العمل والفريق الاستشارى والعاملين، ولجنة الطاقة والبيئة واعضاء مجلس النواب لمتابعتها الدائمة للخطوات التى تتم على ارض الواقع من أجل حماية البيئة.