فهمي يبحث مع مبتكرين مشروعات بتكنولوجيا مصرية لخدمة البيئة

المال- خاص التقى الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بمجموعة من طلاب كلية الهندسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA وذلك للاطلاع على ابتكاراتهم في مجال خدمة المجتمع والبيئة. وعرض الطلاب مشروعًا تجريبيًا قاموا بتصميمه وتنفيذه بتكنولوجيا مصرية بدلاً من الاعتماد على التكنولوجيات الأجنبية،

المال- خاص

التقى الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بمجموعة من طلاب كلية الهندسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA وذلك للاطلاع على ابتكاراتهم في مجال خدمة المجتمع والبيئة.

وعرض الطلاب مشروعًا تجريبيًا قاموا بتصميمه وتنفيذه بتكنولوجيا مصرية بدلاً من الاعتماد على التكنولوجيات الأجنبية، وأبدوا إمكانية تصميم مشروعات بتكنولوجيا مصرية تخدم مجالات البيئة وخاصة شبكات الرصد.

واستعرض فهمي خلال لقائه بالشباب المجالات البيئية التي يمكن التعاون فيها مع الجامعات واستخدام تلك التكنولوجيات المصرية مثل عمليات الرصد بالمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي ورصد مشكلات التلوث في الماء والهواء وإدارة المخلفات، بالإضافة إلى التوعية بالمشكلات البيئية وخلق حوار مع الشباب حول القضايا البيئية ومناقشة الحلول الممكنة لها.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل فريق عمل من المسئولين بجهاز شئون البيئة والطلاب لبحث ودراسة إمكانية الإستفادة من تلك الابتكارات لتحسين أداء شبكة الرصد اللحظي لتلوث الهواء والانبعاثات الغازية للمصانع.

وأكد وزير البيئة حرصه الدائم على التواصل مع طلاب وباحثي الجامعات المصرية والاستفادة من دراساتهم وأبحاثهم وابتكاراتهم، والتي تساعد صناع القرار في اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية بما يتناسب مع مشكلات البيئة المصرية.