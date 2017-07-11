سمر السيدقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن الوزارة ستتعاقد مع عدد من الجامعات المصرية لعمل مخططات لتدوير المخلفات بمصر خلال الفترة المقبلة بالتواكب مع الدراسات الفنية والاقتصادية التى تجريها إحدى شركات الاستشارات حالياً المتعلقة بإنشاء الشركة القابضة للمخلفات.وأضاف أنه بعد انته



سمر السيد

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن الوزارة ستتعاقد مع عدد من الجامعات المصرية لعمل مخططات لتدوير المخلفات بمصر خلال الفترة المقبلة بالتواكب مع الدراسات الفنية والاقتصادية التى تجريها إحدى شركات الاستشارات حالياً المتعلقة بإنشاء الشركة القابضة للمخلفات.

وأضاف أنه بعد انتهاء إجراء الدراسات سيتم مناقشتها من قبل مجموعة العمل التى شكلتها وزارات “البيئة وقطاع الأعمال العام والتنمية المحلية” ليتم عرضها بعد ذلك على مجلس الوزراء للموافقة عليها.

وأكد أن الهدف من الدراسات هو تحديد ما إذا كان سيتم إنشاء شركة فى كل محافظة لتدوير المخلفات، ورأسمالها، خاصةً أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على الجهات المساهمة فيها.

وفى سياق متصل، قال إن الوزارة تدرس الاستفادة من خطط إمارة الشارقة وسلطنة عمان فى مسألة تدوير المخلفات عل اعتبار أنها تجارب مشاربهة لمصر .

كان الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال ، قد قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن الحكومة بدأت فى إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء الشركة القابضة لتدوير وجمع المخلفات بكل محافظة بالتعاون مع وزارة البيئة وتتضمن دراستين فنية، للتعرف على طبيعة المخلفات ووسائل تدويرها، والثانية دراسة مالية لتحديد رأسمال الشركة القابضة.فهمي: التعاقد مع جامعات مصرية لمخطط تدوير المخلفات



سمر السيد





قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن الوزارة ستتعاقد مع عدد من الجامعات المصرية لعمل مخططات لتدوير المخلفات بمصر خلال الفترة المقبلة بالتواكب مع الدراسات الفنية والاقتصادية التى تجريها إحدى شركات الاستشارات حالياً المتعلقة بإنشاء الشركة القابضة للمخلفات.





وأضاف أنه بعد انتهاء إجراء الدراسات سيتم مناقشتها من قبل مجموعة العمل التى شكلتها وزارات “البيئة وقطاع الأعمال العام والتنمية المحلية” ليتم عرضها بعد ذلك على مجلس الوزراء للموافقة عليها.





وأكد أن الهدف من الدراسات هو تحديد ما إذا كان سيتم إنشاء شركة فى كل محافظة لتدوير المخلفات، ورأسمالها، خاصةً أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على الجهات المساهمة فيها.





وفى سياق متصل، قال إن الوزارة تدرس الاستفادة من خطط إمارة الشارقة وسلطنة عمان فى مسألة تدوير المخلفات عل اعتبار أنها تجارب مشاربهة لمصر .





كان الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال ، قد قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن الحكومة بدأت فى إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء الشركة القابضة لتدوير وجمع المخلفات بكل محافظة بالتعاون مع وزارة البيئة وتتضمن دراستين فنية، للتعرف على طبيعة المخلفات ووسائل تدويرها، والثانية دراسة مالية لتحديد رأسمال الشركة القابضة.