فهمى يشهد توقيع مذكرة تأسيس شركة مساهمة لإدارة منظومة المخلفات

المال - خاصشهد اليوم الدكتور خالد فهمى وزير البيئة توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة منظومة المخلفات فى مصر، بحضور وزراء التنمية المحلية وقطاع الاعمال والإنتاج الحربي، إضافة إلى رؤساء مجالس إدارات البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الاستثمار القومي، علاوة على شركة المعادي للصناعات ال

المال – خاص



شهد اليوم الدكتور خالد فهمى وزير البيئة توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة منظومة المخلفات فى مصر، بحضور وزراء التنمية المحلية وقطاع الاعمال والإنتاج الحربي، إضافة إلى رؤساء مجالس إدارات البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الاستثمار القومي، علاوة على شركة المعادي للصناعات الهندسية، وذلك بمقر المركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة.

أكد الدكتور خالد فهمى أن هذه الشركة تهدف إلى تحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يساهم فى التنمية الاقتصادية وبيئية والمجتمعية، من خلال إنشاء صناعة وطنية ذات تشابكات مع القطاعات الاقتصادية لضمان تعظيم العائد الاقتصادى والاجتماعى.

أوضح فهمى أن الشركة الجديدة تُعد بمثابة الشركة الأم لادارة المخلفات حيث يتبعها انشاء شركات اخرى فى هذا المجال لحل مشكلة المخلفات حلًا جذريًا.

كما توجه الدكتور خالد فهمى بالشكر إلى كل العاملين بالوزارة وجهازيها وإلى الخبراء والاستشاريين الذين شاركوا في إعداد المنظومة وإلى وزارات التنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والمالية والصناعة والصحة والزراعة والإنتاج الحربي الذين قدموا كل الدعم لفريق عمل الوزارة وكذلك الشركاء في التنمية من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية والسويسرية والإيطالية وبنك التعمير الألماني. وكذا السادة أعضاء مجلس النواب خاصةً رئيس وأعضاء لجنتي الإدارة المحلية والطاقة والبيئة اللذين لم يدخروا جهداً لمناقشة الإشكالية ومراجعة مقترحات وخطط الوزارة وابداء ما عني لهم من مقترحات مثلت اثراءاً للخطط المقدمة من الحكومة.



وأشاد الوزير بالمشاركات والاقتراحات من الجهات المعنية والتى مثلت نموذجاً يحتذى به في العمل المشترك لخدمة شعبنا الحبيب ونماء وازدهار مصرنا الحبيبة.