فهمى يبحث مع سفير كازاخستان التعاون فى مجال الطاقة

المال-خاصالتقى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ارمان ايساغالييف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، وذلك بمقر المركز الثقافي التعليمى (بيت القاهرة)، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين فى المجالات البيئية المختلفة. وأعرب فهمى عن سعادته بهذا اللقاء، خاصة أن كازاخستان شريك استراتيجى لمصر، مؤكدا حرص

المال-خاص

التقى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ارمان ايساغالييف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، وذلك بمقر المركز الثقافي التعليمى (بيت القاهرة)، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين فى المجالات البيئية المختلفة.

وأعرب فهمى عن سعادته بهذا اللقاء، خاصة أن كازاخستان شريك استراتيجى لمصر، مؤكدا حرص الوزارة على التعاون الوثيق بين البلدين فى مجال حماية البيئة.



واتفق الجانبان على ضرورة نقل الخبرات والتكنولوجيا بين البلدين فى المجالات البيئية المختلفة خاصة فى مجال الطاقة وتقييم التأثيرات البيئية للمشروعات، وكذلك صياغة مسودة مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال حماية البيئة.

ومن جانبه أكد ارمان فتح مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، موجها دعوة لوزير البيئة لحضور معرض اكسبو ٢٠١٧ بجمهورية كازاخستان والخاصة بترشيد استهلاك الطاقه واستخدام الطاقة البديلة.