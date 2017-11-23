فهمى: مصر لم تحصل على التعهدات الدولية لمواجهة التغير المناخى

هاجر عمران وسمر السيد قال خالد فهمى، وزير البيئة، إن مصر لم تحصل على الأموال التى وعدت بها خلال مؤتمر المناخ عام 2008، والبالغة 100 مليون دولار، لمواجهة التغير المناخى، إلا أنه أكد أن البلاد بدأت بالفعل منذ عامين فى المشروعات الخاصة بذلك. وأضاف الوزير، خلال كلمته بمؤتمر الأهرام "إبدو"، اليوم الخمي

هاجر عمران وسمر السيد

قال خالد فهمى، وزير البيئة، إن مصر لم تحصل على الأموال التى وعدت بها خلال مؤتمر المناخ عام 2008، والبالغة 100 مليون دولار، لمواجهة التغير المناخى، إلا أنه أكد أن البلاد بدأت بالفعل منذ عامين فى المشروعات الخاصة بذلك.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بمؤتمر الأهرام “إبدو”، اليوم الخميس، تحت عنوان المدن المستدامة، أن الوزارات المختلفة تتبنى مشروعات عديدة لمواجهة التغير المناخى، منها مشروعات الطرق ومترو الأنفاق لمواجهة الاحتباس الحرارى.

وأشار إلى أن مصر تعمل على تنفيذ خطط لزيادة مواردها من الطاقة المتجددة، مثل تعريفة الطاقة إلى جانب استهداف زيادة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى 20%، بحلول 2022، و35% فى 2035، مؤكداً أن الحكومة تدرس زيادة النسبة إلى 45% خلال عام 2035 لمواجهة التغير فى الأسعار.

وقال: “حتى الآن لم نتسلم أى من الالتزامات الدولية المتعهد بها فى اتفاقية باريس، كما أننا لا ننتظر الإجراءات التنفيذية فى 2018، مشيرًا إلى أن وزارة الرى تنفذ مشروع الحواجز الساحلية، كما أن وزارة الزراعة تنفذ مشروعاً لتعزيز السلالات الموفرة للمياه.

وأكد انتهاء دراسة الأثر البيئة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة التنفيذ وفقاً للدراسة وخاصة فى مجال المخلفات.