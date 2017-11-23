فهمى : أتطلع لقيام فرنسا بدور قيادى فى دفع تنفيذ اتفاق باريس

أكد وزير البيئة خالد فهمى، تطلعه لقيام فرنسا بدور قيادى فى مفاوضات مجموعات العمل الخاصة بالتحضير لمؤتمر وارسو المقرر فى 2018 لدفع بنود اتفاقية باريس الخاصة بتغير المناخ ، مشيرا إلى أن العالم ليس لديه وقت لكبح جماح التغيرات المناخية.

و أضاف فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر منتدى المدن المستدامة، الذى نظمته “الأهرام إبدو” صباح اليوم الخميس، أن مؤتمر بون المعنى بمناقشة مسألة تغير المناخ انتهت فعالياته الأسبوع الماضى، و كان هادئا على غير المعتاد، وتم الاتفاق على إرجاء مناقشة القضايا الخلافية لعام 2018 فى حين كان مؤتمر باريس 2015 قد توصل إلى أن الدول الصناعية سوف تقود جهود تخفيف الانبعاثات وأمن الدول النامية، ورغم أنها لم تتسبب فى مشكلات التغيرات المناخية وستكون الأكثر تأثراً من آثار تغير المناخ ، فإنه تم الاتفاق على أن تساهم بـ 50 مليار دولار.

وأوضح أنه تم الاتفاق على نقل الأموال والخبرة والعمل سوياً وحتى الآن لم نر ذلك ينتقل لحيز التنفيذ .

وتابع : “من الضرورى التعامل مع مسألة التنمية المستدامة كأحد طرق معالجة مشكلات البيئة، فمثلاً سمحت الوزارة للشركات المصنعة لمكامير الفحم النباتى بتقنين أوضاعها نتيجة توافقها بيئياً، وتم نقلهم لمدن صناعية، مشيراً إلى أنه يتم اتباع نفس الشئ مع مسألة تدوير المخلفات التى تقوم على بناء قطاع صناعى ومن المقرر استخدام حزمة من الادوات الاستثمارية والتحفيزية للاستثمار فيه .

و أكد الحاجة إلى بناء 300 مصنع لتدوير المخلفات بمصر ولدينا القدرة الحقيقية، على ذلك والتى نسطيع منها توليد الكهرباء و إنتاج الوقود البديل المتسهدف فى صناعة الأسمنت، مشيرا إلى أن الوزارة على وشك تقديم قانون المخلفات للبرلمان لمناقشتى وإقراره.