فهد إبراهيم: مصر استقطبت استثمارات عربية وأجنبية بقيمة 102 مليار دولار

سمر السيد: قال فهد إبراهيم، الرئيس التنفيذى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، إن مصر احتلت المرتبة الأولى فى حجم العمليات التى قدمت المؤسسة فيها ضمانات لتحصل على 1.4 مليار دولار، مشيرا إلى أنه رغم التحديات التى واجهتها القاهرة إلا أنها استطاعت…

سمر السيد:

قال فهد إبراهيم، الرئيس التنفيذى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، إن مصر احتلت المرتبة الأولى فى حجم العمليات التى قدمت المؤسسة فيها ضمانات لتحصل على 1.4 مليار دولار، مشيرا إلى أنه رغم التحديات التى واجهتها القاهرة إلا أنها استطاعت استقطاب أرصدة استثمارات عربية وأجنبية تزيد على 102 مليار دولار تمثل 12 إلى 13% من إجمالى الأرصدة المتراكمة لدى الدول العربية.

أضاف فى كلمته بفعاليات ملتقى مصر الثالث للاستثمار، أن مصر نجحت فى استقطاب نحو مشروع 947 مشروعا استثماريا فى قطاعات أبرزها النفط والغاز والفندقة.

ولفت إلى أن حجم العمليات التراكمية التى قدمت من خلالها المؤسسة ضمانات تبلغ نحو 16 مليار دولار، كما شاركت فى 3 مؤتمرات بمصر والكثير من المنتديات العربية.

قال إن المنظمة لعبت دورا رياديا فى تشجيع انسياب الاستثمارات العربية والأجنبية للدول العربية من خلال الضمانات التى تعطيها المؤسسة ضد المخاطر السياسية، فضلاً عن ضمان صادرات الدول العربية ووارداتها ضد المخاطر التجارية وقد تأسست فى عام 1975 وتساهم فيها كل الدول العربية غير أن هناك 5 دول تساهم بنسبة أكبر فى رأس المال ومن أبرزها السعودية الكويت والإمارات وقطر.

وأضاف إن هدف المؤسسة تنموى وليس ربحى ويستهدف مساعدة المستثمر العربى والأجنبى للدخول للمنطقة العربية وإعطاء ضمانات ضد المخاطر السياسية فضلاً عن ضمان الصادرات.