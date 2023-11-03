فني صيانة يسرق محل هواتف محمولة يعمل به في الجيزة

ارتكب فني صيانة واقعة سرقة محل هواتف محمولة كان يعمل به في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، وكشفت أجهزة الأمن عن ملابسات الحادث وضبطت المتهم.

كان قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة قد تلقى بلاغًا من مالك محلات لبيع وصيانة الهواتف المحمولة -مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي- عن اكتشاف سرقة مبلغ مالي، 1700 شاشة هواتف، 59 هاتف محمول، لاب توب، بعض أدوات الصيانة من داخل المحل.

وبالفحص اتضح أن وراء ارتكاب الواقعة فني صيانة سابق بالمحل، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، أرشد عن كافة المسروقات والمبلغ المالي المستولي عليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.