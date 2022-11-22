فنيون: بوادر الارتداد من منطقة 12000 في البورصة المصرية

توقع محللون فنيون أن تواصل مؤشرات البورصة المصرية تحركاتها التصحيحية الهابطة على الأجل القصير، ليختبر «EGX30» مناطق 12300 ثم 12250 نقطة.

وأضافوا أن السوق شهدت حركة إيجابية على مدار الأسابيع الماضية، دفعتها إلى مستويات لم تتحقق منذ أكثر من عام، الأمر الذى أدخلها فى مرحلة “التقاط أنفاس” أو “تصحيح صحي”، خاصة على الأسهم القيادية وعلى رأسها “البنك التجارى الدولي”.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية خلال جلسة الإثنين، إذ هبط “EGX30” الرئيسى بنحو %0.59، ليصل إلى مستوى 12449 نقطة.

كما تراجع “EGX70” بنحو %0.45 إلى 2397 نقطة، و”EGX100” بنسبة %0.52 مسجلا 3484 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى قيم تداولات بلغت 48.3 و23.5 مليون جنيه على التوالى، بينما فضل المصريون الشراء بصافى 71.8 مليون.

وسجلت السوق قيم تداولات بقيمة 1.76 مليار جنيه، وجرى التعامل على أسهم 198 شركة، ارتفع منها 48، وانخفضت أسعار 92، بينما استقرت 58 منها عند مستويات جلسة الأحد.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «كايرو كابيتال» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى شهد صعودا متواصلا على مدار الخمسة أسابيع الماضية بمشاركة الأسهم القيادية، وعلى رأسها “البنك التجارى الدولي”.

وأوضح “جمال الدين” أن بوادر القوى البيعية بدأت فى الظهور خلال جلسة الأحد، مع الاقتراب من مستهدف الأجل المتوسط عند 12900 نقطة، الأمر الذى عزز فرص التصحيح بتعاملات الإثنين، وهو ما حدث بالفعل.

وأشار إلى أن السوق شهدت ضغوطاً بيعية بجلسة أمس، فى إطار التصحيح الطبيعى والصحي، لتكون خطوة لزيادة عزم السوق لعودة الصعود مرة أخرى، فيما سيكون الدعم الحالى للمؤشر الرئيسى عند 12300 ثم 12000 نقطة.

وقال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن السوق يسجل أداءً إيجابيًا وتداولات مليارية منذ قرار المركزى باتباع سعر صرف مرن نهاية أكتوبر الماضي.

وأشار “عطا” إلى أن هذا الأداء دفع السوق لتجاوز منطقة المقاومة المهمة عند 12100 نقطة، واقترابها من مستوى 12600 على الأجل القريب.

ولفت إلى أن الوصول إلى هذه المستويات منح الفرصة لظهور عمليات تصحيحية طبيعية بعد النشاط الملحوظ للأسهم القيادية.

وتوقع أن تستمر تلك العمليات التصحيحية للمؤشر الرئيسى ليقترب من مستوى الدعم 12250 نقطة، ثم معاودة الارتداد قرابة مقاومة 12600 نقطة خلال جلسات الأسبوع.

وأكد أن مؤشر السبعينى حقق شهد أداءً إيجابيًا خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليخترق مقاومة 2200 مستهدفا منطقة 2400 نقطة، والتى وصل إليها بالفعل خلال جلسة أمس لكنه لم يستطع الثبات أعلاها.

ورجح “عطا” أن يشهد EGX70 بعض العمليات التصحيحية أيضا ليقترب من مستوى الدعم 2300 نقطة على أن يعاود الارتداد مرة أخرى نحو مقاومة 2500 نقطة خلال جلسات الأسبوع.