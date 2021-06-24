فنيون : البورصة المصرية تختبر مقاومة 10300 نقطة بدعم من تماسك «CIB»

توقع محللون فنيون أن تختبر مؤشرات البورصة المصرية بجلسة اليوم الخميس مقاومة 10400-10300 نقطة، وسط ترجيحات باستهداف «التجارى الدولى» مستوى 52.70 جنيه.

وتعرضت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة الأربعاء لعمليات جنى أرباح محدودة، وعلى الرغم من ذلك أنهى المؤشر الرئيسى «EGX30» تعاملاتهُ فى المنطقة الخضراء بصعود %0.65 إلى 10272 نقطة.

فيما هبط «EGX70ewi» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %0.56 مسجلاً 2347 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا «EGX100» بنسبة %0.19 إلى 3316 نقطة، ونظيرهُ «EGX50» بـ%0.26 إلى 2213 نقطة.

هذا وقد سجلت تداولات الأسهم حوالى 1.6 مليار جنيه، وجرى التداول على 195 ورقة مالية، صعد من بينها 82، وتراجع 83 أخرى ولم يتغير أداء البقية، وسجل رأس المال السوقى 651.6 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بواقع 16.4 و38.2 مليون جنيه على التوالى، فيما تحولت دفة الأجانب للبيع بنحو 55 مليون جنيه.

سامح غريب شركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية

من جانبه قال سامح غريب رئيس قسم كبار العملاء بشركة «عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية»، إن «EGX30» يواصل حركتهُ الايجابية للجلسة الثالثة على التوالى.

وأضاف أن المؤشر يختبر بجلسة اليوم الخميس مقاومة 10300 نقطة، وتجاوزها سيدفعه نحو 10400 نقطة.

وأوضح غريب أن ذلك مرتبط بحركة سهم «التجارى الدولى»، موضحًا أنه يختبر أيضًا مستوى 52.70 جنيه بالفترة الحالية، وانهى السهم تعاملات أمس عند 51.67 جنيه بصعود %0.80.

وفيما يتعلق بالمؤشر السبعينى قال إن حركتهُ مخالفة للمؤشر الرئيسى منذ عدة جلسات، مشيرًا أن لديه مستهدف عند مستوى المقاومة الرئيسى 2400 نقطة عقب تجاوز المستوى الحالى له.

وقال حسام عيد مدير إدارة الاستثمار بشركة «إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية»، إن الأسهم القيادية وعلى رأسها «التجارى الدولى» تواصل حركتها الجيدة لثالث جلسة متتالية.

وأوضح أن استمرار استقرار السوق أعلى منطقة الدعم الرئيسية 10200 نقطة، سيدفعه لاختبار مقاومة 10300 ثم 10400 نقطة.

ولفت عيد إلى أن جنى الارباح المحدود الذى شهدتهُ السوق بجلسة الأربعاء جاء عقب وصول مستويات الأسهم السعرية لمناطق مغرية.