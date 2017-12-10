فنلندا تعرض على التعاون الدولى قرضًا بقيمة 30 مليون يورو

❏ مناقشات لإيفاد بعثة من «التعليم» لنقل تجربة«هلسنكى»سمر السيدتجرى السفارة الفنلندية بالقاهرة مفاوضات مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لتقديم قرض ميسر تتراوح قيمته بين 5 و30 مليون يورو لتنفيذ مشروعات خدمية، منها محطة للصرف الصحي، أو إنشاء محطة مياه، وفقا لاحتياجات الحك

❏ مناقشات لإيفاد بعثة من «التعليم» لنقل تجربة«هلسنكى»

سمر السيد

تجرى السفارة الفنلندية بالقاهرة مفاوضات مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لتقديم قرض ميسر تتراوح قيمته بين 5 و30 مليون يورو لتنفيذ مشروعات خدمية، منها محطة للصرف الصحي، أو إنشاء محطة مياه، وفقا لاحتياجات الحكومة.

وقال ياسر شوقى، الملحق التجارى لدى السفارة الفنلندية بالقاهرة، لـ«المال»، إنها كانت قد أعدت إطارًا للتعاون بين القاهرة وهلسنكى خلال زيارة وزير التجارة الخارجية الفنلندى سبتمبر2016، وعرضت مؤخراً البرنامج الخاص بالقرض على الوزارة وتم اقتراح العديد من المشروعات المستهدف تنفيذها، ومنها إنشاء محطة للصرف الصحى أو مشروع بمياه البحيرات الشمالية.

وأضاف شوقى، أن التمويل سيعطى الحكومة فرصة لتنفيذ أى مشروع خدمى مستهدف بالخطة العامة للدولة، لافتاً إلى أن فترة سداد القرض تمتد إلى 10 سنوات، فضلاً عن أنه سيتم تقديم دورات تدريبية فى مجالات مختلفة، متوقعاً حسم المفاوضات مطلع 2018.

وتابع: مؤسسة «فين فاند» التى تعتبر إحدى الجهات التمويل الفنلندية، أعلنت عن عرض قدمته لوزارة الكهرباء نهاية نوفمبر الماضي، يتضمن تقديم تمويل لمشروع «بنبان» للطاقة الشمسية بأسوان، مشيرا إلى أن المؤسسة أبدت اهتماماً كبيراً بالمشروع، نظراً لأنه يعد أكبر محطة لتوليد الطاقة بالعالم، ومن ضمن شروط التنفيذ أن يتم عبر تحالف شركات مصرية وخارجية.

وفى سياق متصل، ذكر «شوقى» أنه ناقش مع مسئولى وزارتى «التربية التعليم» و«التعليم العالى والبحث العلمي» إيفاد بعثة لهلسنكى لدراسة نظام التعليم وكيفية نقل تجربته للقاهرة، مشيراً إلى أنه من المقرر تجهيز برنامج على أساس نتائج المؤتمر الذى نظمته السفارة يوم الإثنين الماضي.

كانت السفيرة الفنلندية بالقاهرة، لاورا كانسيكاس، قد قالت فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، سيزور هلسنكى فى الربع الأول من 2018، للتعرف على التجربة الفنلندية فى التعليم، وعقد مباحثات ثنائية مع نظيره الفنلندى.