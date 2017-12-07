فنلندا تدرس الاستثمار بالعاصمة الإدارية

المال ــ خاص تراقب سفارة فنلندا بالقاهرة عن كثب المشروعات القومية التى أعلنت الحكومة عنها، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة لتقييمها بهدف تجهيز الحلول التى يمكن أن يقدمها المستثمرون الفنلنديون فى هذه المشروعات المقرر إقامتها، فى خطوة تستهدفها السفارة للنهوض ودفع…

المال ــ خاص

تراقب سفارة فنلندا بالقاهرة عن كثب المشروعات القومية التى أعلنت الحكومة عنها، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة لتقييمها بهدف تجهيز الحلول التى يمكن أن يقدمها المستثمرون الفنلنديون فى هذه المشروعات المقرر إقامتها، فى خطوة تستهدفها السفارة للنهوض ودفع العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.

قال ياسر شوقى، الملحق التجارى لدى السفارة الفنلندية بالقاهرة لـ«المال»، إن السفارة تبحث حلول تعزيز الاستثمار الفنلندى بالسوق المحلية، إذ تستهدف إمكانية بدء مشرع تصنيع مشترك بين الجانبين، موضحاً أنه إذ تمت الموافقة على الشراكة سيتم تنفيذها فى منطقة العين السخنة أو شرق التفريعة، ويتم تقييم البرامج التى طلبت وزارة البيئة التعاون مع الجانب الفنلندى بها، خاصة المتعلقة بمجال المخلفات الخطرة.

يشار إلى أن الدكتور خالد فهمى، كان قد التقى مع لاورا كانسياس، السفيرة الفنلندية بالقاهرة مؤخراً؛ لبحث سبل التعاون بين مصر وفنلندا فى مجالات البيئة، ومنها معالجة المخلفات الصناعية، إذ تم إنشاء مدفن الناصرية بالتعاون مع هيئة التعاون الفنلندية، إضافة إلى التعاون المشترك من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى كوسيلة للتوسع فى مدفن الناصرية لزيادة الطاقة الاستيعابية له، وبناء مرفق جديد يخدم المناطق الصناعية الجديدة خاصة مع التوسع العمرانى والصناعى الذى تشهده مصر حاليا.

وقال شوقى إن وزير الخارجية الفنلندى تيمو سوينى، أكد خلال زيارته للقاهرة 8 نوفمبر الماضى، أهمية دفع استثمار بلاده بالسوق المحلية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تغيير صورة مصر الخارجية لدى هلسنكى لتصبح أكثر إيجابية، حتى أن المشكلات الأمنية لم يعد لها تأثير واتضح ذلك فى زيارة وزير خارجية للقاهرة، فضلا عن زيارة عدد من الخبراء لعرض تجربة بلادهم فى النهوض بقطاع التعليم، مشيرا إلى أن السفارة تتفاجأ بمسئولين من وزارة الخارجية يزورون مصر بغرض السياحة.

وأوضح المحلق التجارى، أن الميزان التجارى بين مصر وفنلندا اتسع وضم منتجات جديدة منها “الأغذية والألبان”، إذ احتلت الأخيرة مرتبة جيدة فى قائمة التعاون الثنائى، مضيفاً أن الميزان لم يعد يقتصر على البنود التقليدية كالأخشاب والورق.

وتوقع شوقى وصول حجم التبادل التجارى بين البلدين بنهاية العام الجارى إلى 375 مليون يورو تقريبا موزعا بين 350 مليون يورو صادرات فنلندية، ونحو 20 إلى 25 مليون صادرات مصرية.