فنزويلا ستطرح عملتها الرقمية بترو للبيع في 20 فبراير

متابعات قال الرئيس نيكولاس مادورو يوم الثلاثاء إن فنزويلا ستطرح للبيع عملتها الرقمية الجديدة ”بترو“ في العشرين من فبراير شباط، وهي خطوة تأمل الحكومة بأن تساعد في انتشال البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، وفق ما نقلته وكالة رويترز وهاجم منتقدون…

متابعات

قال الرئيس نيكولاس مادورو يوم الثلاثاء إن فنزويلا ستطرح للبيع عملتها الرقمية الجديدة ”بترو“ في العشرين من فبراير شباط، وهي خطوة تأمل الحكومة بأن تساعد في انتشال البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، وفق ما نقلته وكالة رويترز

وهاجم منتقدون هذه المبادرة قائلين إنها ليست فقط غير قانونية بل إنها أيضا لا تعدو أن تكون إصدارا لدين من الحكومة وسط تضخم في خانة الآلآف ونقص واسع في السلع الأساسية.

وقال مادورو في السابق إن الحكومة ستصدر 100 مليون ”بترو“ تبلغ قيمة كل منها ما يعادل برميل من النفط الفنزويلي.

وسيجعل ذلك القيمة الإجمالية لإصدار بترو بكامله ما يزيد قليلا على ستة مليارات دولار.

وفي كلمة أذاعها التلفزيون الفنزويلي قال مادورو ”كل العملات الرقمية في العالم اعيد تقييم قيمتها بعد إعلان فنزويلا بشأن ايجاد البترو“.

ويسعى البلد العضو بمنظمة أوبك إلى جمع عملة صعبة وسط أزمة اقتصادية حادة.

وقالت الحكومة الفنزويلية إن إصدار ”بترو“ سيساعد البلاد، التي تعاني ضائقة مالية، في إبرام صفقات مالية والتغلب على عقوبات أمريكية ضد حكومة مادورو الاشتراكية.