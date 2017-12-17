فنزويلا تمنح روسنفت الروسية تراخيص تطوير حقلي غاز

رويترزقالت شركة روسنفت في بيان إن فنزويلا منحت وحدة تابعة لشركة النفط الروسية العملاقة تراخيص تطوير حقلين بحريين للغاز.وذكرت الشركة أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وقع الاتفاق خلال زيارة الرئيس التنفيذي إيجور سيتشن لفنزويلا.وأضاف البيان أن سيتشن ناقش أيضا خلال الزيارة تعاون روسنفت مع شركة ا

رويترز

قالت شركة روسنفت في بيان إن فنزويلا منحت وحدة تابعة لشركة النفط الروسية العملاقة تراخيص تطوير حقلين بحريين للغاز.

وذكرت الشركة أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وقع الاتفاق خلال زيارة الرئيس التنفيذي إيجور سيتشن لفنزويلا.

وأضاف البيان أن سيتشن ناقش أيضا خلال الزيارة تعاون روسنفت مع شركة الطاقة الحكومية الفنزويلية بي.دي.في.إس.إيه.

وبموجب الاتفاق البالغة مدته 30 عاما، ستصبح جروبو روسنفت المملوكة بالكامل لروسنفت هي المشغل لحقلي باتاو وميجلونيس البحريين للغاز، وفقا لما ذكرته شركة النفط الروسية.

وأضافت روسنفت في البيان أنها ستملك الحق في بيع جميع إنتاج الحقلين للتصدير، بما في ذلك بيع الإنتاج في صورة غاز طبيعي مسال.

وأشارت إلى أن إجمالي احتياطات الحقلين يقدر بواقع 180 مليار متر مكعب من الغاز، وأن الحد الأقصى للإنتاج السنوي سيبلغ 6.5 مليار متر مكعب.

