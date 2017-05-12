فنزويلا تقترح خفض إنتاج أوبك بمقدار 5 ملايين برميل يوميًّا

سبوتنيكاقترحت فنزويلا على منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" خفض إنتاج النفط، في إطار اتفاق فيينا، بمقدار 5 ملايين برميل يوميًّا، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مصادر مطلعة.ورفض المتحدث الصحفي لإدارة شركة النفط والغاز الحكومية "بتروليوس دي فنزويلا"، التعليق على ما نقلته الصحيفة في

سبوتنيك

اقترحت فنزويلا على منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” خفض إنتاج النفط، في إطار اتفاق فيينا، بمقدار 5 ملايين برميل يوميًّا، وفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال” نقلًا عن مصادر مطلعة.





ورفض المتحدث الصحفي لإدارة شركة النفط والغاز الحكومية “بتروليوس دي فنزويلا”، التعليق على ما نقلته الصحيفة في هذا الشأن. ووفقًا لأعضاء آخرين في “أوبك”، فإن اقتراح فنزويلا لم يلق تأييدًا.

وأفادت المصادر للصحيفة بأن الدول الأعضاء في المنظمة يقترحون أيضًا البحث عن تعاون مع الدول الأخرى المنتجة للنفط.

ومن بين هذه البلدان تركمانستان ومصر، فمستوى إجمالي إنتاج النفط لديهما 700 ألف برميل يوميًّا. بشكل عام، إن التدابير المقترحة يجب أن تمنع انخفاض أسعار النفط، التي تستمر بسبب الزيادة في إنتاج “الذهب الأسود” بالولايات المتحدة.

يذكر أن دول “أوبك” سبق أن توصلت في اجتماعها يوم 30 نوفمبر الماضي، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميًّا، اعتبارًا من مطلع 2017 ليتراجع إنتاجها إلى 32.5 مليون برميل يوميًّا، بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لإنتاجها من النفط 558 ألف برميل يوميًّا، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.

ويعتبر هذا الاتفاق ساري المفعول طيلة النصف الأول من 2017 الحالي، ويعد قابلًا للتمديد لفترة زمنية أخرى، وسيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن في اجتماع فيينا يوم 25 مايو الحالي.